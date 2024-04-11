Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина

По словам дочери погибшего Анастасии Мухиной, следствие отрицает также криминал и вину РЖД. Выяснилось, что мужчина попал под поезд, направлявшегося из Перми в Верещагино. Анастасия высказала свою версию произошедшего. Возможной причиной стала солнечная погода в день трагедии. «21 марта ярко светило солнце, на станции огромные повороты, он мог не заметить приближающийся поезд. Папа был человеком творческим, мог задуматься на ходу», сказала девушка.