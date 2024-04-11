Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
По версии следователей, причиной смерти заведующего гримерным цехом театра оперы и балета Сергея Мухина стала неосторожность. В ходе оперативно-следственных мероприятий, суицид гримера подтвержден не был. Об этом сообщило издание 59.RU со ссылкой на слова родственников.
По словам дочери погибшего Анастасии Мухиной, следствие отрицает также криминал и вину РЖД. Выяснилось, что мужчина попал под поезд, направлявшегося из Перми в Верещагино. Анастасия высказала свою версию произошедшего. Возможной причиной стала солнечная погода в день трагедии. «21 марта ярко светило солнце, на станции огромные повороты, он мог не заметить приближающийся поезд. Папа был человеком творческим, мог задуматься на ходу», сказала девушка.
Дочь погибшего также отрицает версию суицида своего отца. При жизни Мухин занимался любимым делом, планировал свое будущее. Он хотел посадить рассаду, проводить время с внуками, посещать разные мероприятия и развиваться в своей профессии.
Ранее сообщалось, что 21 марта мужчина попал под товарный поезд на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь-Сортировочная-Курья». Машинист поезда не смог предотвратить травмирование гримера, несмотря комплекс принятых мер. Мухин являлся одним из самых авторитетных гримеров страны, работал с такими актерами как Николай Караченцов, Инна Чурикова и Николай Цискаридзе. Был членом Союза театральных деятелей и Союза парикмахеров и косметологов России