Стало известно, когда в России отменят комиссию за переводы между счетами

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Эту информацию подтвердила Мера Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, в беседе с информагентством «Прайм». Она также пояснила, что с 1 мая клиенты смогут самостоятельно выбирать финансовую организацию для проведения операций и не будут больше зависеть от платежных комиссий, пишет runews24.ru.
Однако для банков это изменение может стать проблематичным. Как отметила эксперт, комиссии являются значительной частью их доходов. Их отсутствие может привести к закрытию бонусных программ и убыточности для некоторых финансовых учреждений. Например, только в прошлом году Сбербанк заработал 764 миллиарда рублей на комиссиях.
Тем не менее, Валишвили считает, что отмена комиссий будет способствовать здоровой конкуренции на финансовом рынке и появлению новых программ лояльности. Свобода перемещения капитала поможет клиентам выбирать более выгодные условия и стимулировать банки к предоставлению лучших услуг.