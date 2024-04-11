Стало известно, когда в России отменят комиссию за переводы между счетами

Эту информацию подтвердила Мера Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, в беседе с информагентством «Прайм». Она также пояснила, что с 1 мая клиенты смогут самостоятельно выбирать финансовую организацию для проведения операций и не будут больше зависеть от платежных комиссий, пишет runews24.ru.