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Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Стало известно, когда в России отменят комиссию за переводы между счетами

11 апреля 2024, 17:48
В России с 1 мая отменят комиссию за переводы между счетами. Это решение было принято в июле 2023 года Государственной думой. Согласно новому закону, жители страны смогут свободно переводить до 30 миллионов рублей между своими счетами.

Эту информацию подтвердила Мера Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, в беседе с информагентством «Прайм». Она также пояснила, что с 1 мая клиенты смогут самостоятельно выбирать финансовую организацию для проведения операций и не будут больше зависеть от платежных комиссий, пишет runews24.ru.

Однако для банков это изменение может стать проблематичным. Как отметила эксперт, комиссии являются значительной частью их доходов. Их отсутствие может привести к закрытию бонусных программ и убыточности для некоторых финансовых учреждений. Например, только в прошлом году Сбербанк заработал 764 миллиарда рублей на комиссиях.

Тем не менее, Валишвили считает, что отмена комиссий будет способствовать здоровой конкуренции на финансовом рынке и появлению новых программ лояльности. Свобода перемещения капитала поможет клиентам выбирать более выгодные условия и стимулировать банки к предоставлению лучших услуг.

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