Строители в Перми начали закладывать фундамент будущего краевого онкоцентра

Будущее медицинское учреждение появится на ул. Маршала Жукова, 46. Строительство ведется в ходе государственно-частного партнерства с группой компаний «МедИнвестГрупп». Общая площадь онкоцентра составит около 70 тыс. кв. м, а размер территории — 120 тыс. кв. м. Онкоцентр переменной этажностью от двух до восьми этажей будет состоять из трех блоков.