Строители в Перми начали закладывать фундамент будущего краевого онкоцентра

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
В Перми строители начали формировать фундамент нового здания краевого онкоцентра. На площадке завершены все подготовительные работы, в том числе и выполнено искусственное понижение уровня подземных вод. Сдача онкоцентра планируется в 2026 году, напомнили в пресс-службе Минздрава Пермского края.
Будущее медицинское учреждение появится на ул. Маршала Жукова, 46. Строительство ведется в ходе государственно-частного партнерства с группой компаний «МедИнвестГрупп». Общая площадь онкоцентра составит около 70 тыс. кв. м, а размер территории — 120 тыс. кв. м. Онкоцентр переменной этажностью от двух до восьми этажей будет состоять из трех блоков.
В здании планируется разместить 550 стационарных и 10 «горячих» коек для лечения больных онкологическими заболеваниями с помощью радиофармпрепаратов. Власти рассчитывают оснастить онкоцентр шестью линейными ускорителями, позитронно-эмиссионной компьютерной томографией, однофотонной эмиссионной КТ, а также системой брахитерапией. Для диагностики будут работать три компьютерных томографа, два магнитно-резистентных томографа и маммограф.
В декабре прошлого года проект онкоцентра получил положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство. В июне 2022 года было подписано концессионное соглашение о возведении объекта между правительством Пермского края и ГК «МедИнвестГрупп».