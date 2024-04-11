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Posted 11 апреля, 08:14

Published 11 апреля, 08:14

Modified 11 апреля, 08:16

Updated 11 апреля, 08:16

Какие продукты нельзя давать домашним кошкам

Судороги, кома и даже смерть. Чем нельзя кормить домашних кошек

11 апреля 2024, 08:14
Фото: ideogram.ai

Какие продукты нельзя давать домашним кошкам

В пермском приюте рассказали, что нельзя включать в рацион четвероногих друзей.

Перед тем, как взять домой кота или кошку, каждый думает о том, чем можно и нельзя кормить домашнего питомца. Ветеринарные врачи рекомендуют покупать корма премиум-класса, учитывая возраст и состояние здоровья домашнего животного. Какие продукты категорически запрещены кошкам и почему, рассказали в пермском приюте «Матроскин».

Молоко

Существует стереотип, что кошки обожают молоко. Однако давать его можно только котятам, и то с осторожностью. В большинстве случаев организм взрослых кошек вырабатывает недостаточно фермента для переваривания молока. Это может вызвать расстройство пищеварения.

Шоколад

Сладости для кошек являются ядом. В составе шоколада содержится кофеин, который может привести к мышечному перевозбуждению. Кроме того, к летальному исходу может привести и содержащийся в какао-бобах алкалоид — теобромин.

Лук и чеснок

Эти продукты раздражают слизистую и приводят к расстройству пищеварения у кошек. Их нельзя давать четвероногим друзьям даже в жареном или запеченном виде, не говоря уже о свежем. Содержащиеся в луке вещества могут привести к разрушению красных кровяных телец — анемии.

Сырые мясо и рыба

Вопреки популярности этих продуктов у котовладельцев, они могут привести к летальному исходу. Сырые мясо и рыба зачастую содержат болезнетворные бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление. Кроме того, в данных продуктах могут жить гельминты-паразиты. Также сырая рыба содержит фермент, который разрушает тиамин (витамин группы B), что может привести к судорогам или даже коме.

Сырые яйца

Поедание сырых яиц не полезно ни животным, ни людям. Оно увеличивает риск возникновения пищевого отравления, вызванного кишечной палочкой. Кроме того, сырой яичный белок содержит фермент авидин, нарушающий способность кошек усваивать биотин (витамин B7).

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#Общество#Пермь#Матроскин#Домашние животные#Кошки
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