Судороги, кома и даже смерть. Чем нельзя кормить домашних кошек

Вопреки популярности этих продуктов у котовладельцев, они могут привести к летальному исходу. Сырые мясо и рыба зачастую содержат болезнетворные бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление. Кроме того, в данных продуктах могут жить гельминты-паразиты. Также сырая рыба содержит фермент, который разрушает тиамин (витамин группы B), что может привести к судорогам или даже коме.