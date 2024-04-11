Цены на бензин в Пермском крае растут четвертую неделю подряд

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Пермском крае четвертую неделю подряд продолжается рост стоимости топлива. Из данных Росстата следует, что за последнюю неделю выросли цены на все виды топлива, кроме топлива марки АИ-98 и выше.
|Пермский край
|Средние цены на 25 марта
|Средние цены на 1 апреля
|Средние цены на 8 апреля
|Бензин автомобильный
|55,06
|55,09
|55,12
|Марка АИ-92
|50,78
|50,81
|50,84
|Марка АИ-95
|55,24
|55,28
|55,31
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,35
|65,36
|65,39
Цены со 2 по 8 апреля увеличивались не только в Прикамье, но и еще в 55 субъектах РФ. Сильнее всего топливо подорожало до +0,7%. Стоимость бензина снизилась только во Владимирской и Костромской областях (-0,2%) и в Республике Дагестан (-0,1%).