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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Цены на бензин в Пермском крае растут четвертую неделю подряд

Цены на бензин в Пермском крае растут четвертую неделю подряд

11 апреля 2024, 12:21
Фото: ideogram.ai
Прикамье остается лидером в ПФО по ценам на бензин.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае четвертую неделю подряд продолжается рост стоимости топлива. Из данных Росстата следует, что за последнюю неделю выросли цены на все виды топлива, кроме топлива марки АИ-98 и выше.

Пермский край Средние цены на 25 марта Средние цены на 1 апреля Средние цены на 8 апреля
Бензин автомобильный 55,06 55,09 55,12
Марка АИ-92 50,78 50,81 50,84
Марка АИ-95 55,24 55,28 55,31
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,35 65,36 65,39

Цены со 2 по 8 апреля увеличивались не только в Прикамье, но и еще в 55 субъектах РФ. Сильнее всего топливо подорожало до +0,7%. Стоимость бензина снизилась только во Владимирской и Костромской областях (-0,2%) и в Республике Дагестан (-0,1%).

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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
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