Цены на бензин в Пермском крае растут четвертую неделю подряд

Цены со 2 по 8 апреля увеличивались не только в Прикамье, но и еще в 55 субъектах РФ. Сильнее всего топливо подорожало до +0,7%. Стоимость бензина снизилась только во Владимирской и Костромской областях (-0,2%) и в Республике Дагестан (-0,1%).