У инфоцигана Аяза Шабутдинова арестовали имущества на 100 миллионов рублей

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года, по решению суда он находится в СИЗО. В последний раз мера пресечения была продлена до 16 апреля. Предприниматели обратились в полицию с жалобами на неэффективность курсов и тренингов, купленных у коуча.