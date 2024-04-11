У инфоцигана Аяза Шабутдинова арестовали имущества на 100 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Суд наложил арест на имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и директора «Like Центра» Василия Алексеева, проходящего соучастником по делу, на общую сумму 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС из Таганского суда Москвы, где рассматривают вопрос о продлении ареста блогеру.
Сегодня стало известно, что число эпизодов в деле Аяза Шабутдинова увеличилось до 73. Ранее Шабутдинов официально обвинялся только в 50 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года, по решению суда он находится в СИЗО. В последний раз мера пресечения была продлена до 16 апреля. Предприниматели обратились в полицию с жалобами на неэффективность курсов и тренингов, купленных у коуча.