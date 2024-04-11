Участок улицы в центре Перми перекроют на четыре недели. Когда и где

Posted 11 апреля, 10:30
Published 11 апреля, 10:30
Modified 11 апреля, 12:01
Updated 11 апреля, 12:01
Одну из улиц в центре Перми на четыре недели закроют для всех видов транспорта. С 00:00 12 апреля до 00:00 9 мая временно перекроют участок ул. Свердловской от Монастырской до Окулова.
Причиной неудобств для автолюбителей станет строительство ливневой канализации для жилого комплекса на Окулова, 20. Его возводит строительная группа «Развитие». Как рассказали в пресс-службе Минтранса Пермского края, объехать перекрытый участок через можно соседние улицы. Чиновники просят водителей отнестись к неудобствам с пониманием и заранее планировать маршруты следования.