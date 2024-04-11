Участок улицы в центре Перми перекроют на четыре недели. Когда и где

Причиной неудобств для автолюбителей станет строительство ливневой канализации для жилого комплекса на Окулова, 20. Его возводит строительная группа «Развитие». Как рассказали в пресс-службе Минтранса Пермского края, объехать перекрытый участок через можно соседние улицы. Чиновники просят водителей отнестись к неудобствам с пониманием и заранее планировать маршруты следования.