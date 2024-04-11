Учёные изобрели магнитные наночастицы для борьбы с опухолями

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В ходе исследования специалисты из ГЕОХИ РАН и ИОФ РАН добавили компонент к оксиду железа, который может связываться с биологическими молекулами, особенно антителами. Когда это необходимо, антитела отделяются от наночастиц для борьбы с болезнью. В качестве носителя антител был выбран магнетит — материал с выраженными магнитными свойствами, пишет sibdepo.ru.
Однако позже ученые пришли к выводу, что использование молекул хлорида олова будет лучше и эффективнее. С помощью этого соединения антитела, достигнув места назначения, легко отделяются от наночастицы и начинают борьбу с болезнью.