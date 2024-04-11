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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Черняевском лесу Перми появились три туалета

В Черняевском лесу Перми появились три туалета

11 апреля 2024, 12:46
Фото: Скриншот мультфильма «Шрек»
Воспользоваться туалетом можно с 8:00 до 22:00.

На территории Черняевского леса в Перми появились три уличных туалета. Об этом сообщили в в управлении по экологии и природопользованию администрации города.

Санузлы установлены у входной группы на ул. Братьев Игнатовых, на комплексных местах отдыха «Солнечная поляна» и «Золотые пески». В мэрии подчеркнули, что это первые модульные туалеты в городских лесах. Они имеют автономное водоснабжение и водоотведение. Работает система видеонаблюдения. Туалеты будут открыты с 8:00 до 22:00.

Благоустройство Черняевского леса является частью реализации проекта «Зеленое кольцо».

Фото: МКУ «ПермГорЛес»
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#Пермь#Экология#Благоустройство#Видеонаблюдение#Черняевский лес#Водоснабжение#Мэрия#Природопользование#Уличные туалеты#Водоотведение#Зеленое кольцо
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