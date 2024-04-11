В Черняевском лесу Перми появились три туалета

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На территории Черняевского леса в Перми появились три уличных туалета. Об этом сообщили в в управлении по экологии и природопользованию администрации города.
Санузлы установлены у входной группы на ул. Братьев Игнатовых, на комплексных местах отдыха «Солнечная поляна» и «Золотые пески». В мэрии подчеркнули, что это первые модульные туалеты в городских лесах. Они имеют автономное водоснабжение и водоотведение. Работает система видеонаблюдения. Туалеты будут открыты с 8:00 до 22:00.
Благоустройство Черняевского леса является частью реализации проекта «Зеленое кольцо».