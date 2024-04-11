В Перми акушеру-гинекологу грозит срок за смерть пациентки

При этом врач проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, она заменила его дозировку и плотность. Из-за того, что анестезия была неправильно подобрана, случилась токсическая реакция. В итоге пациентка скончалась в медкабинете.