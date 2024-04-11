В Перми акушеру-гинекологу грозит срок за смерть пациентки

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Перми будут судить врача акушера-гинеколога. Пресс-служба краевой прокуратуры рассказала, что обвинительное заключение уже утверждено, подсудимая — сотрудница поликлиники в деревне Кондратово ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная районная больница».
Женщину обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Следствие считает, что врач выполняли некие действия в амбулаторных условиях, хотя при наличии показаний их нужно проводить именно в стационаре. Женщина отказалась от госпитализации, тогда врач продолжила свои действия.
При этом врач проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, она заменила его дозировку и плотность. Из-за того, что анестезия была неправильно подобрана, случилась токсическая реакция. В итоге пациентка скончалась в медкабинете.
По данным картотеки Пермского районного суда, дело поступило в суд 1 апреля, рассмотрение назначено на конец апреля. Подсудимая — Наталья Голых. Ей грозит ограничение свободы на срок до 3 лет или принудительные работы, может быть назначено до 3 лет колонии.