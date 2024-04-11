В Перми подорожает вино. Рассказываем, почему и на сколько

Подорожание напитка обусловлено ростом стоимости акциза с 1 мая 2024 года. Увеличение акцизов планировалось значительно более существенным — с 45 до 141 рублей за литр. Однако, к законопроекту были приняты поправки. В итоге с 1 мая акциз на игристое вино составит 119 рублей за литр. С 1 января 2025 года он возрастет до 124 рублей, а до конца 2026 года составит 129 рублей.