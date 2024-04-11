В Перми подорожает вино. Рассказываем, почему и на сколько

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В течение 2024 года стоимость вина в Пермском крае может подняться на сумму от 100 до 150 рублей за бутылку. Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.
Подорожание напитка обусловлено ростом стоимости акциза с 1 мая 2024 года. Увеличение акцизов планировалось значительно более существенным — с 45 до 141 рублей за литр. Однако, к законопроекту были приняты поправки. В итоге с 1 мая акциз на игристое вино составит 119 рублей за литр. С 1 января 2025 года он возрастет до 124 рублей, а до конца 2026 года составит 129 рублей.
Кроме того, планируются введение налоговых вычетов для тех производителей, которые используют винодельческую продукцию из выращенного в России винограда. Нововведения должны помочь поддержать отечественного производителя и сдержать рост цен.
Эксперт отмечает, что снижения спроса на винную продукцию ожидать не стоит, поскольку все больше пермяков отказываются от крепких напитков. Рост внутреннего туризма, как и то, что внутренний туризм сейчас ориентирован на средний класс и выше, также вызывает рост потребления игристых вин. Среднему классу, теперь отдыхающему в России, обеспечивают привычный ассортимент напитков на российских курортах.