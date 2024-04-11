В Перми стало больше домашних кошек и меньше собак

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:51
Популяция домашних животных в Перми достигла 383 тысяч. Численность кошек к 2023 году составила 285 тысяч. (+12%), собак — 99 тысяч. (–1%). Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи домашних животных. Трекинговое исследование проводилось в 2023 году, сообщает Центр питания и благополучия животных, проводивший перепись.
Среди всех домашних кошек 51% — самочки. Породистые питомцы занимают 29% от общего количества кошек (три года назад 26%). Самыми популярными породами кошек в нашей стране являются британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сиамская, мейн-кун и сибирская. Самые популярные клички — Мурка, Буся, Васька, Барсик.
Более половины домашних собак проживает в городах (61% от всех популяции), а 39% — в сельской местности. Их содержат 17,8 млн семей.
Среди всех домашних собак 53% — самцы. Наиболее популярными породами в России остаются немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка, чихуахуа, йоркшир-терьер и сибирская лайка. Самые популярные клички — Найда, Жужа, Арчи, Рекс, Шарик.
Породистых питомцев стало больше — 60% против 54% в 2020 году.
Еще несколько любопытных фактов из переписи: