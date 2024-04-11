properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Перми стало больше домашних кошек и меньше собак

В Перми стало больше домашних кошек и меньше собак

11 апреля 2024, 15:49
Фото: 1MI
Популяция домашних животных в Перми достигла 383 тысяч.

Популяция домашних животных в Перми достигла 383 тысяч. Численность кошек к 2023 году составила 285 тысяч. (+12%), собак — 99 тысяч. (–1%). Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи домашних животных. Трекинговое исследование проводилось в 2023 году, сообщает Центр питания и благополучия животных, проводивший перепись.

Среди всех домашних кошек 51% — самочки. Породистые питомцы занимают 29% от общего количества кошек (три года назад 26%). Самыми популярными породами кошек в нашей стране являются британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сиамская, мейн-кун и сибирская. Самые популярные клички — Мурка, Буся, Васька, Барсик.

Более половины домашних собак проживает в городах (61% от всех популяции), а 39% — в сельской местности. Их содержат 17,8 млн семей.

Среди всех домашних собак 53% — самцы. Наиболее популярными породами в России остаются немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка, чихуахуа, йоркшир-терьер и сибирская лайка. Самые популярные клички — Найда, Жужа, Арчи, Рекс, Шарик.

Породистых питомцев стало больше — 60% против 54% в 2020 году.

Еще несколько любопытных фактов из переписи:

  • Популяция домашних животных в России продолжает расти: с 2020 года численность питомцев увеличилась на 11%.
  • За три года кошек в России стало больше на 5,5 млн (+13%), а собак — на 1,7 млн (+7%).
  • Домашние животные есть у 56% российских семей.
  • Владельцы более 40% кошек взяли питомца на улице или по объявлению в «добрые руки», а 27% были куплены в питомнике или у заводчика.
  • Более 60% владельцев собак и 86% хозяев кошек выбирают корма промышленного производства.
Читайте также:
Вторичная недвижимость Перми — на третьем месте в России по темпу роста ценС 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почемуВ Перми за неделю произошло девять ДТП с пострадавшими
#Общество#Пермь#Животные#Статистика#Перепись
Подпишитесь
Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго
Сегодня, 11:27
Участок улицы в центре Перми перекроют на четыре недели. Когда и где
Сегодня, 10:30
В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10
Сегодня, 11:04
Журналистка Properm.ru Ольга Седурина победила в номинации «На весах правосудия»
Сегодня, 08:40
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение более чем в 70 эпизодах мошенничества
Сегодня, 11:04
Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки
Сегодня, 09:21
"