В Перми стало больше домашних кошек и меньше собак

Популяция домашних животных в Перми достигла 383 тысяч. Численность кошек к 2023 году составила 285 тысяч. (+12%), собак — 99 тысяч. (–1%). Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи домашних животных. Трекинговое исследование проводилось в 2023 году, сообщает Центр питания и благополучия животных, проводивший перепись.