В Перми вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте с 35 до 37 рублей. Стоимость пересадки по транспортной карте составит 19 рублей. Власти называют это индексацией, которая необходима из-за роста цен на топливо, запчасти. Также необходимо индексировать зарплату водителям. Стоимость покупки проездных также вырастет.
Последний раз стоимость проезда поднимали 15 апреля 2023 года — с 33 до 35 рублей. Предполагается, что индексация будет ежегодной.
За безбилетный проезд в Перми предусмотрен штраф 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается в два раза — до 5 тыс. рублей.