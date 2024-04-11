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В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Перми вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

11 апреля 2024, 06:46
Фото: ideogram.ai

В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Чиновники называют это индексацией.

В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте с 35 до 37 рублей. Стоимость пересадки по транспортной карте составит 19 рублей. Власти называют это индексацией, которая необходима из-за роста цен на топливо, запчасти. Также необходимо индексировать зарплату водителям. Стоимость покупки проездных также вырастет.

Новая стоимость проездныхНовая стоимость проездных
Новая стоимость проездных
Фото: Дептранс

Последний раз стоимость проезда поднимали 15 апреля 2023 года — с 33 до 35 рублей. Предполагается, что индексация будет ежегодной.

За безбилетный проезд в Перми предусмотрен штраф 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается в два раза — до 5 тыс. рублей.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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