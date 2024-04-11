В Перми вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте с 35 до 37 рублей. Стоимость пересадки по транспортной карте составит 19 рублей. Власти называют это индексацией, которая необходима из-за роста цен на топливо, запчасти. Также необходимо индексировать зарплату водителям. Стоимость покупки проездных также вырастет.