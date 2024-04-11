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Posted 11 апреля, 10:04

Published 11 апреля, 10:04

Modified 11 апреля, 10:06

Updated 11 апреля, 10:06

В Пермском крае в аварии пострадали три ребенка

В Пермском крае в аварии пострадали три ребенка

11 апреля 2024, 10:04
Фото: ideogram.ai
Дети серьезных травм не получили.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае в аварии пострадали дети. По данным краевой ГИБДД, ДТП произошло вечером 10 апреля на дороге Кунгур — Насадка. В 20:15 с территории от магазина ехал автомобиль LADA Kalina, которым управляла 20-летняя девушка. По предварительным данным, водитель не уступила дорогу автомобилю LADA Priora, который двигался по главной дороге.

В ГИБДД отмечают, что пострадал 7-летний ребенок, ехавший в LADA Priora. Еще двоим детям 6 и 7 лет, которые были в том же автомобиле, оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия. Дети были в удерживающих устройствах, поэтому серьезные травмы не получили.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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