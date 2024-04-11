В Пермском крае в аварии пострадали три ребенка

Posted 11 апреля, 10:04
Published 11 апреля, 10:04
Modified 11 апреля, 10:06
Updated 11 апреля, 10:06
В Пермском крае в аварии пострадали дети. По данным краевой ГИБДД, ДТП произошло вечером 10 апреля на дороге Кунгур — Насадка. В 20:15 с территории от магазина ехал автомобиль LADA Kalina, которым управляла 20-летняя девушка. По предварительным данным, водитель не уступила дорогу автомобилю LADA Priora, который двигался по главной дороге.
В ГИБДД отмечают, что пострадал 7-летний ребенок, ехавший в LADA Priora. Еще двоим детям 6 и 7 лет, которые были в том же автомобиле, оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия. Дети были в удерживающих устройствах, поэтому серьезные травмы не получили.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.