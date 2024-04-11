В Пермском крае в аварии пострадали три ребенка

В ГИБДД отмечают, что пострадал 7-летний ребенок, ехавший в LADA Priora. Еще двоим детям 6 и 7 лет, которые были в том же автомобиле, оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия. Дети были в удерживающих устройствах, поэтому серьезные травмы не получили.