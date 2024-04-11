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В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10

В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10

11 апреля 2024, 11:04
Одному из осужденных администрация колонии дала положительную характеристику.

В городе Чусовой Пермского края из исправительной колонии строгого режима № 10 досрочно выпустили осужденных, совершивших тяжкие преступления. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой решение Чусовского городского суда.

Одного из преступников, отсидевшего за убийство по ст. 105 УК РФ, суд освободил условно-досрочно на неотбытый срок два года шесть месяцев четыре дня. В колонии он должен был провести десять лет.

Второй осужденный отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по ст. 111 УК РФ. Известно, что в 2018 году Мотовилихинский районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и ограничению свободы на срок в один год и шесть месяцев.

При принятии решения суд обратил внимание на то, что администрация колонии характеризует преступника с положительной стороны. Осужденный трудоустроен, принимает участие в мероприятиях воспитательного характера, имеет 22 поощрения. Однако суд отказал ему в освобождении от ограничения свободы.

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