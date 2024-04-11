В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10

Второй осужденный отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по ст. 111 УК РФ. Известно, что в 2018 году Мотовилихинский районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и ограничению свободы на срок в один год и шесть месяцев.