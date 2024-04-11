В Прикамье капитан полиции расстрелял друзей после пьянки, но забыл, что это сделал

Мужчины сначала выпивали в гараже, а потом в квартире у Виктора. Силовик торопился на встречу, поэтому не сдал табельный пистолет. Ночью мужчина пошел домой, но затем вернулся к товарищам — Виктору он выстрелил в живот, Константину — в спину. Оба пострадавших выжили. Telegram-канал утверждает, что утром стрелок даже не вспомнил о том, что сделал.