В Прикамье капитан полиции расстрелял друзей после пьянки, но забыл, что это сделал

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Пермском крае 29-летний капитан полиции расстрелял друзей. Telegram-канал Ural Mash утверждает, что мужчина работает в уголовном розыске в Березниках. Он договорился после работы встретиться с друзьями — Виктором и пенсионером МВД Константином.
Мужчины сначала выпивали в гараже, а потом в квартире у Виктора. Силовик торопился на встречу, поэтому не сдал табельный пистолет. Ночью мужчина пошел домой, но затем вернулся к товарищам — Виктору он выстрелил в живот, Константину — в спину. Оба пострадавших выжили. Telegram-канал утверждает, что утром стрелок даже не вспомнил о том, что сделал.
По информации Properm.ru, это случилось 2 апреля. Ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о происшествии в квартире по улице Юбилейная. По предварительным данным, между мужчинами случился конфликт. Силовик стрелял из травматического пистолета. Пострадавшим оказали помощь медики, их отправили лечиться на дому.
Назначена служебная проверка. Сотрудника отстранили от выполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, то мужчину уволят со службы.