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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

В Прикамье открылась регистрация участников «Тотального диктанта-2024»

В Прикамье открылась регистрация участников «Тотального диктанта-2024»

11 апреля 2024, 04:19
Фото: Тотальный диктант
В Перми диктант можно написать на 22 площадках

Началась регистрация участников «Тотального диктанта- 2024». Добровольный бесплатный диктант для всех желающих пройдет в столице Прикамья и в других городах по всему миру в следующую субботу, 20 апреля, сообщают организаторы.

В Перми диктант напишут на 22 площадках, 18 из которых доступны для регистрации онлайн на городской странице официального сайта мероприятия. Традиционно Тотальный диктант пройдет в вузах, ссузах, библиотеках, школах и других локациях города.

Узнать подробнее о дикторах и площадках «Тотального диктанта-2024» в Перми можно на городской странице официального сайта мероприятия. В столице Прикамья оно начнется 20 апреля в 13:00. Автором текста диктанта этого года стала российская писательница Анна Матвеева.

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#Образование#Культура#Акция#Диктант
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