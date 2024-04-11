В Прикамье открылась регистрация участников «Тотального диктанта-2024»

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Началась регистрация участников «Тотального диктанта- 2024». Добровольный бесплатный диктант для всех желающих пройдет в столице Прикамья и в других городах по всему миру в следующую субботу, 20 апреля, сообщают организаторы.
В Перми диктант напишут на 22 площадках, 18 из которых доступны для регистрации онлайн на городской странице официального сайта мероприятия. Традиционно Тотальный диктант пройдет в вузах, ссузах, библиотеках, школах и других локациях города.
Узнать подробнее о дикторах и площадках «Тотального диктанта-2024» в Перми можно на городской странице официального сайта мероприятия. В столице Прикамья оно начнется 20 апреля в 13:00. Автором текста диктанта этого года стала российская писательница Анна Матвеева.