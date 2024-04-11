В Прикамье открылась регистрация участников «Тотального диктанта-2024»

Узнать подробнее о дикторах и площадках «Тотального диктанта-2024» в Перми можно на городской странице официального сайта мероприятия. В столице Прикамья оно начнется 20 апреля в 13:00. Автором текста диктанта этого года стала российская писательница Анна Матвеева.