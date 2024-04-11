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В Прикамье в работе крупного переработчика мяса выявлены серьезные нарушения

В Прикамье в работе крупного переработчика мяса выявлены серьезные нарушения

11 апреля 2024, 13:20
Фото: 1MI
В частности, на предприятии незаконно продлили ветеринарный сертификат на мясную продукцию на четыре месяца.
Сюжет
Кунгур

В ходе мониторинга системы «Меркурий» установлен факт продления срока годности продукции ООО «Телец Агро». Предприятие производит мясную продукцию в Кунгурском муниципальном округе, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Проверка показала, что 31 марта государственным ветеринарным врачом ГБУВК «Кунгурская СББЖ» был оформлен производственный ветеринарный сертификат на выработку 24 кг рубца в корм непродуктивным животным с датой выработки 31 марта и сроком годности до 31 июля. В качестве сырья при производстве корма использовалось 24 кг рубца с датой выработки 31 марта 2024 года и сроком годности до 4 апреля. Таким образом, срок годности продукции был продлен почти на 4 месяца. Аналогично было оформлено еще три ветеринарных сертификата на 39,9 кг субпродуктов.

Таким образом нарушены положения различных нормативных актов, частности, закона РФ «О ветеринарии».

Управлением 10 апреля в адрес предприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Также информация передана в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для принятия мер в отношении государственного ветеринарного врача.

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#Экономика#Кунгур#Ветеринарный надзор#Ветеринарная инспекция#Ветеринар#Нарушение ветеринарных норм#Государственная ветеринарная инспекция
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