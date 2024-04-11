В Прикамье в работе крупного переработчика мяса выявлены серьезные нарушения

Проверка показала, что 31 марта государственным ветеринарным врачом ГБУВК «Кунгурская СББЖ» был оформлен производственный ветеринарный сертификат на выработку 24 кг рубца в корм непродуктивным животным с датой выработки 31 марта и сроком годности до 31 июля. В качестве сырья при производстве корма использовалось 24 кг рубца с датой выработки 31 марта 2024 года и сроком годности до 4 апреля. Таким образом, срок годности продукции был продлен почти на 4 месяца. Аналогично было оформлено еще три ветеринарных сертификата на 39,9 кг субпродуктов.