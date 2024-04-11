В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках

Заведение пока не принесло большого дохода своим собственникам. Доля юмориста в сосисочной составляет 27%. Отмечается, что в 2021 году заведение принесло убытки в 63 млн рублей, в 2022 году — более 33 млн рублей. В 2023 году выручка компании сложилась в 178,5 млн рублей.