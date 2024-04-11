В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В течение прошлого года российский актер Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей в предпринимательском деле. В 2021 году он совместно с партнерами открыл сосисочную Hot Dog Bulldog. Об этом сообщило издание newia.ru.
Заведение пока не принесло большого дохода своим собственникам. Доля юмориста в сосисочной составляет 27%. Отмечается, что в 2021 году заведение принесло убытки в 63 млн рублей, в 2022 году — более 33 млн рублей. В 2023 году выручка компании сложилась в 178,5 млн рублей.
Другой бизнес Харламова тоже не приносит прибыли. Бывший участник и ведущий телепроекта Comedy Club владеет 20% в управляющей компании «Бульдог». За прошлый год организация принесла актеру и его партнерам выручку в 437 тыс. рублей, при этом чистый убыток составил 970 тыс. рублей.