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В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках

В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках

11 апреля 2024, 11:33
Фото: Гарик Харламов во ВКонтакте
Выяснилось, что второй бизнес юмориста тоже не зарабатывает.

В течение прошлого года российский актер Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей в предпринимательском деле. В 2021 году он совместно с партнерами открыл сосисочную Hot Dog Bulldog. Об этом сообщило издание newia.ru.

Заведение пока не принесло большого дохода своим собственникам. Доля юмориста в сосисочной составляет 27%. Отмечается, что в 2021 году заведение принесло убытки в 63 млн рублей, в 2022 году — более 33 млн рублей. В 2023 году выручка компании сложилась в 178,5 млн рублей.

Другой бизнес Харламова тоже не приносит прибыли. Бывший участник и ведущий телепроекта Comedy Club владеет 20% в управляющей компании «Бульдог». За прошлый год организация принесла актеру и его партнерам выручку в 437 тыс. рублей, при этом чистый убыток составил 970 тыс. рублей.

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#Бизнес#Управляющая компания#Актер#Предпринимательство#Убытки#Сосиски#Comedy club#Выручка#Гарик Харламов#Hot Dog Bulldog
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