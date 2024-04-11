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В Соликамске родилась первая в этом году для Прикамья тройня: Артур, Арсений и Леонид

В Соликамске родилась первая в этом году для Прикамья тройня: Артур, Арсений и Леонид

11 апреля 2024, 04:39
Фото: ВКонтакте/Комитет ЗАГС Пермского края
Для Соликамского округа это первая за десять лет тройня.

В соликамской семье на свет появилась первая в этом году в Пермском крае тройня: Артур, Арсений и Леонид. Мальчишки родились 2 апреля и стали первыми тройняшками Соликамского округа за последние 10 лет, сообщают в краевом ЗАГСе.

В семье новорожденных уже есть ребенок.

Напомним, что в 2023 году на свет в Пермском крае появилось всего три тройни. Первая — две девочки и мальчик — появилась на свет в сентябре, вторая — в октябре и тоже — две девочки и мальчик. Еще одна тройня появилась в декабре. На этот раз было три новорожденных мальчика.

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#Общество#Загс#Соликамск#Статистика ЗАГС#Тройня
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