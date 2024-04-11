В Соликамске родилась первая в этом году для Прикамья тройня: Артур, Арсений и Леонид

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В соликамской семье на свет появилась первая в этом году в Пермском крае тройня: Артур, Арсений и Леонид. Мальчишки родились 2 апреля и стали первыми тройняшками Соликамского округа за последние 10 лет, сообщают в краевом ЗАГСе.
В семье новорожденных уже есть ребенок.
Напомним, что в 2023 году на свет в Пермском крае появилось всего три тройни. Первая — две девочки и мальчик — появилась на свет в сентябре, вторая — в октябре и тоже — две девочки и мальчик. Еще одна тройня появилась в декабре. На этот раз было три новорожденных мальчика.