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Posted 11 апреля, 10:08

Published 11 апреля, 10:08

Modified 11 апреля, 12:01

Updated 11 апреля, 12:01

Минобороны РФ: беспилотники впервые с начала СВО атаковали Мордовию

Впервые с начала СВО беспилотники атаковали Мордовию

11 апреля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney

Минобороны РФ: беспилотники впервые с начала СВО атаковали Мордовию

Дроны прилетели еще в несколько регионов РФ.

В ночь на четверг, 11 апреля, Республику Мордовию впервые с начала СВО атаковали беспилотники самолетного типа. Два дрона были сбиты дежурными системами ПВО, сообщили в Минобороны России. Глава республики Артем Здунов написал в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

Кроме того, минувшей ночью было уничтожено по три БПЛА над территориями Курской и Тамбовской областей, два БПЛА — над Белгородской областью и по одному дрону сбито над Брянской и Липецкой областями.

СВО началась 24 февраля 2022 года. В прошлом году украинские военные начали атаковать территорию России с помощью беспилотников. Чаще всего обстрелам подвергаются приграничные регионы — Белгородская и Курская области, Республика Крым и другие.

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#Общество#Военная операция на Украине#Сво
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