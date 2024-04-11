Впервые с начала СВО беспилотники атаковали Мордовию

Posted 11 апреля, 10:08
Published 11 апреля, 10:08
Modified 11 апреля, 12:01
Updated 11 апреля, 12:01
В ночь на четверг, 11 апреля, Республику Мордовию впервые с начала СВО атаковали беспилотники самолетного типа. Два дрона были сбиты дежурными системами ПВО, сообщили в Минобороны России. Глава республики Артем Здунов написал в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.
Кроме того, минувшей ночью было уничтожено по три БПЛА над территориями Курской и Тамбовской областей, два БПЛА — над Белгородской областью и по одному дрону сбито над Брянской и Липецкой областями.
СВО началась 24 февраля 2022 года. В прошлом году украинские военные начали атаковать территорию России с помощью беспилотников. Чаще всего обстрелам подвергаются приграничные регионы — Белгородская и Курская области, Республика Крым и другие.