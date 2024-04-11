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Posted 11 апреля, 09:43

Published 11 апреля, 09:43

Modified 11 апреля, 10:35

Updated 11 апреля, 10:35

Зачем продавцы в России просят оплатить покупки по QR-коду

Зачем в магазинах просят оплатить покупки по QR-коду? Объяснение

11 апреля 2024, 09:43
Фото: ideogram.ai

Зачем продавцы в России просят оплатить покупки по QR-коду

Наверняка вы не раз слышали просьбу оплатить товар или услуги с помощью QR-кода в приложении банка. Какова причина этого и кому такая опция выгодна?

Плюсы оплаты

Не нужно носить с собой банковскую карту или вспоминать пин-код. Достаточно, чтобы под рукой был смартфон с работающей камерой, интернетом и приложением банка.

Также при возврате деньги придут сразу. Оплата по QR-коду проходит напрямую с вашего счета на счет продавца через Систему быстрых платежей. Операция проводится моментально, следовательно, обратно вернутся и деньги, сообщает пресс-служба банка «Открытие».

Некоторые магазины предлагают скидки и бонусы покупателям за оплату по QR-коду.

Минусы оплаты

Интернет «ловит» не везде. Он нужен, чтобы банковское приложение отсканировало предложенный QR-код. Однако мобильный интернет может не работать в магазине в подвальном помещении или на цокольном этаже.

Кэшбек начисляется не всегда. Банк определяет оплату по QR-коду как перевод, а за переводы никаких кэшбеков нет.

Кому и почему это выгодно

Доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин сообщил изданию 72.ru, что оплата по QR-коду более выгодна продавцу. Комиссия банка за обслуживание карты составляет около 1,5%, а за платежи с помощью QR-кода — от 0,25% до 0,4%. Если вы заплатили за товар 100 рублей, то при оплате картой банку уйдет комиссия 1,5 рубля, а при оплате через QR — от 25 до 40 копеек.

Однако продавец не может предложить покупателю только способ оплаты QR-кодом — это должна быть альтернатива. Если вы желаете оплатить покупку обычной картой или через приложение «Мир Pay», то у вас остается на это право.

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