Зачем в магазинах просят оплатить покупки по QR-коду? Объяснение

Доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин сообщил изданию 72.ru, что оплата по QR-коду более выгодна продавцу. Комиссия банка за обслуживание карты составляет около 1,5%, а за платежи с помощью QR-кода — от 0,25% до 0,4%. Если вы заплатили за товар 100 рублей, то при оплате картой банку уйдет комиссия 1,5 рубля, а при оплате через QR — от 25 до 40 копеек.