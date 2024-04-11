Замминистра территориальной безопасности Прикамья стал бывший следователь

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Бывший начальник одного из отделов ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Приходько назначен заместителем министра территориальной безопасности Прикамья. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
К своим обязанностям на новой должности Приходько приступил сегодня, 11 апреля. Пост статс-секретаря министра территориальной безопасности стал вакантным осенью 2023 года, когда с должности ушла Екатерина Мальцева. На данный момент Мальцева работает замглавы региональной столицы.
Корреспондент Properm.ru запросил официальный комментарий у пресс-службы Министерства территориальной безопасности Пермского края.