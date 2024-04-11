Замминистра территориальной безопасности Прикамья стал бывший следователь

К своим обязанностям на новой должности Приходько приступил сегодня, 11 апреля. Пост статс-секретаря министра территориальной безопасности стал вакантным осенью 2023 года, когда с должности ушла Екатерина Мальцева. На данный момент Мальцева работает замглавы региональной столицы.



Корреспондент Properm.ru запросил официальный комментарий у пресс-службы Министерства территориальной безопасности Пермского края.