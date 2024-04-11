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Замминистра территориальной безопасности Прикамья стал бывший следователь

Замминистра территориальной безопасности Прикамья стал бывший следователь

11 апреля 2024, 05:47
Фото: 1MI
К исполнению своих обязанностей бывший начальник одного из отделов ГСУ ГУ МВД приступил 11 апреля.

Бывший начальник одного из отделов ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Приходько назначен заместителем министра территориальной безопасности Прикамья. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

К своим обязанностям на новой должности Приходько приступил сегодня, 11 апреля. Пост статс-секретаря министра территориальной безопасности стал вакантным осенью 2023 года, когда с должности ушла Екатерина Мальцева. На данный момент Мальцева работает замглавы региональной столицы.

Корреспондент Properm.ru запросил официальный комментарий у пресс-службы Министерства территориальной безопасности Пермского края.

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#Мвд#Пермский край#Прикамье#Гсу#Должность#Следователь#Статс-секретарь#Екатерина Мальцева#Региональная столица#Замминистр#Территориальная безопасность#Андрей Приходько
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