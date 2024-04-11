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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Жителей Перми, Добрянки, Краснокамска и Нытвы лишат телевидения и радио

Жителей Перми, Добрянки, Краснокамска и Нытвы лишат телевидения и радио

11 апреля 2024, 06:18
Фото: 1MI
Будет приостановлено вещание в этих городах и Пермском муниципальном округе.

Из-за ежегодных планово-профилактические работ на телебашне в Перми будет приостановлено вещание телевидения и радио. Об этом сообщают в Филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

Специалисты центра проведут профилактику в понедельник, 15 апреля, с 4:00 до 11:00. В эти часы будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ; Орфей.

Отключение телерадиовещания коснется Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов.

Во время профилактики на экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.

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#Общество#Пермь#Профилактика#Радио#Телевидение#Телевышка
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