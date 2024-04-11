Журналистка Properm.ru Ольга Седурина победила в номинации «На весах правосудия»

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Журналистка Properm.ru Ольга Седурина получила диплом за победу в номинации «На весах правосудия». Она посветила профессии около 30 лет, отслеживает резонансные серийные дела в судах общей юрисдикции, а также в арбитражных судах
Кроме того, Ольге Седуриной вручили спецприз от Арбитражного суда Пермского края за победу в номинации «Принцип гласности».
Всего на конкурс поступило 16 заявок. В составе конкурсной комиссии были представители Совета судей Пермского края, Пермского регионального отделения «Российского объединения судей», администрации губернатора Прикамья, представители юридического факультета и кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, члены местного союза журналистов.