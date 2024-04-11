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Журналистка Properm.ru Ольга Седурина победила в номинации «На весах правосудия»

Журналистка Properm.ru Ольга Седурина победила в номинации «На весах правосудия»

11 апреля 2024, 08:40
Награждение победителей дипломами прошло сегодня.

Журналистка Properm.ru Ольга Седурина получила диплом за победу в номинации «На весах правосудия». Она посветила профессии около 30 лет, отслеживает резонансные серийные дела в судах общей юрисдикции, а также в арбитражных судах

Кроме того, Ольге Седуриной вручили спецприз от Арбитражного суда Пермского края за победу в номинации «Принцип гласности».

Всего на конкурс поступило 16 заявок. В составе конкурсной комиссии были представители Совета судей Пермского края, Пермского регионального отделения «Российского объединения судей», администрации губернатора Прикамья, представители юридического факультета и кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, члены местного союза журналистов.

Фото: properm.ru
#Пермь
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