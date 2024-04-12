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Бастрыкин затребовал доклад по сироте, оставшемся без жилья из-за мошенника

Бастрыкин затребовал доклад по сироте, оставшемся без жилья из-за мошенника

12 апреля 2024, 10:50
Фото: properm.ru
Доклад по обращению представит в центральный аппарат ведомства руководитель СУ СК Прикамья.

Председатель Следственного управления СК Александр Бастрыкин поручил доложить доклад по обращению сироты из Пермского края, оставшегося без единственного жилья из-за действий злоумышленника. Информацию об этом сообщил Информационный центр СК России.

Обращение сироты поступило в Приемную Главы Следкома РФ во «ВКонтакте». Так, на имя мошенника он оформил доверенность на квартиру, после чего тот ее продал и растратил деньги по своему усмотрению. В 2015 году злоумышленника осудили, однако причиненный ущерб он так и не возместил. Жилья у сироты нет до сих пор.

Результаты проверки должны быть представлены руководителем СУ СК России по Пермскому краю Денисом Головкиным. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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