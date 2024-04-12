Бастрыкин затребовал доклад по сироте, оставшемся без жилья из-за мошенника

Обращение сироты поступило в Приемную Главы Следкома РФ во «ВКонтакте». Так, на имя мошенника он оформил доверенность на квартиру, после чего тот ее продал и растратил деньги по своему усмотрению. В 2015 году злоумышленника осудили, однако причиненный ущерб он так и не возместил. Жилья у сироты нет до сих пор.