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Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»

Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»

12 апреля 2024, 08:59
Фото: Скриншот выпуска «Давай поженимся» от 10 апреля.
Ведущие передачи отговорили невесту выбрать Дениса в качестве потенциального супруга.
Сюжет
Дети

Бывший пермяк Денис Ислюков снялся в выпуске «Давай поженимся» (16+). Конкурентами мужчины за сердце 42-летней Елены из Санкт-Петербурга стали шеф-повар из культурной столицы и бизнесмен из Москвы.

На данный момент 43-летний Ислюков работает инженером-электриком в строительной компании. Живет в Москве, увлекается фитнесом, плаванием. Проехал на велосипеде всю Финляндию. Сейчас мечтает увидеть Китай, Индию и Японию.

На съемки также приехали друзья Дениса из Пермского края. Вмести они спели песню для невесты. Выяснилось, что все трое входят в творческий коллектив «Весна», который поет, занимается кинематографом и организацией спектаклей для детей и рок-фестивалей в столице.

Елена приехала в Северную столицу из города Шахты. Три раза была замужем, есть ребенок. Работает в системе общепита, курирует школьные столовые. Готова выйти замуж за «спортивного театрала с большими руками, открытым сердцем и стабильной зарплатой.

Несмотря на тщательную подготовку Дениса к передаче, ведущие программы Лариса Гузеева и Роза Сябитова отговорили невесту выбрать его в качестве жениха. По мнению Сябитовой, главной тому причиной стало отсутствие у мужчины собственной квартиры в Москве.

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