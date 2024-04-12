Дым виден почти по всему городу. В Перми загорелась крыша многоэтажки

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
На Нагорном возник пожар, дым от которого видели практически по всему городу. О густом черном дыме сообщили читатели Properm.ru. Судя по фотографиям из социальных сетей, загорелась крыша дома №38 на улице Чердынская.
В МЧС говорят, что пожар в девятиэтажном доме уже удалось потушить — горел рубероид на крыше здания, площадь пожара — 10 кв м. Сейчас пожарные вскрывают и разбирают кровлю, чтобы пожар не возник повторно. Причина пожара устанавливается, никто не пострадал.