Дым виден почти по всему городу. В Перми загорелась крыша многоэтажки

В МЧС говорят, что пожар в девятиэтажном доме уже удалось потушить — горел рубероид на крыше здания, площадь пожара — 10 кв м. Сейчас пожарные вскрывают и разбирают кровлю, чтобы пожар не возник повторно. Причина пожара устанавливается, никто не пострадал.