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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:44

В Перми загорелась крыша многоэтажки на улице Чердынская

Дым виден почти по всему городу. В Перми загорелась крыша многоэтажки

12 апреля 2024, 04:33
Фото: t.me/chp_prm

В Перми загорелась крыша многоэтажки на улице Чердынская

На пожаре никто не пострадал.

На Нагорном возник пожар, дым от которого видели практически по всему городу. О густом черном дыме сообщили читатели Properm.ru. Судя по фотографиям из социальных сетей, загорелась крыша дома №38 на улице Чердынская.

В МЧС говорят, что пожар в девятиэтажном доме уже удалось потушить — горел рубероид на крыше здания, площадь пожара — 10 кв м. Сейчас пожарные вскрывают и разбирают кровлю, чтобы пожар не возник повторно. Причина пожара устанавливается, никто не пострадал.

Видео: chp_59_perm
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#Видео#Пермь#Пожар#Мчс
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