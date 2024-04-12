Экспорт пшеничных отрубей из Прикамья в Киргизию увеличился в 26 раз

Экспорт пшеничных отрубей из Пермского края в Киргизию за год вырос в 26 раз с 20 т. Всего с начала года по 5 апреля из региона было экспортировано 522 т продукции в республику. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.