Экспорт пшеничных отрубей из Прикамья в Киргизию увеличился в 26 раз

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Экспорт пшеничных отрубей из Пермского края в Киргизию за год вырос в 26 раз с 20 т. Всего с начала года по 5 апреля из региона было экспортировано 522 т продукции в республику. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
По данным ведомства, 5 апреля был проконтролирован вывоз 231 г отрубей в Кыргызстан. По месту производства сотрудниками Россельхознадзора ранее был проведен фитосанитарный досмотр и отбор проб. В результате проверки вредных карантинных организмов обнаружено не было.
Так, на отруби пермского производства были оформлены фитосанитарные сертификаты, которые позволяют вывозить продукцию за пределы России.