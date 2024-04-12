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Экспорт пшеничных отрубей из Прикамья в Киргизию увеличился в 26 раз

Экспорт пшеничных отрубей из Прикамья в Киргизию увеличился в 26 раз

12 апреля 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
В течение 2024 года из Пермского края в Киргизию была вывезена 213 тонна пшеничных отрубей.

Экспорт пшеничных отрубей из Пермского края в Киргизию за год вырос в 26 раз с 20 т. Всего с начала года по 5 апреля из региона было экспортировано 522 т продукции в республику. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, 5 апреля был проконтролирован вывоз 231 г отрубей в Кыргызстан. По месту производства сотрудниками Россельхознадзора ранее был проведен фитосанитарный досмотр и отбор проб. В результате проверки вредных карантинных организмов обнаружено не было.

Так, на отруби пермского производства были оформлены фитосанитарные сертификаты, которые позволяют вывозить продукцию за пределы России.

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#Пермский край#Экспорт#Россельхознадзор#Прикамье#Киргизия#Пшеничные отруби#Вывоз#Фитосанитарный досмотр#Фитосанитарные сертификаты
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