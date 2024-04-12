Форум «Открытые инновации» посетили четыре тысячи человек

Старший вице-президент по технологиям в Сбербанке Андрей Белевцев отметил, что в прошлом году в мире широко обсуждалось применение генеративного искусственного интеллекта, способного создавать тексты, иллюстрации и другой контент. Инвестиции в IT-стартапы в этой области увеличились в шесть раз, достигнув 20 миллиардов долларов.