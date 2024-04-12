Форум «Открытые инновации» посетили четыре тысячи человек

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
На форуме было проведено 48 сессий деловой программы, где обсуждались вопросы развития российского высокотехнологичного бизнеса и другие актуальные темы. Выставка Open Innovations Expo стала площадкой для разработчиков инновационных продуктов, где они представили свои новейшие продукты, передает 56orb.ru.
Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что на форуме были представлены как крупные корпорации, так и малые компании, роль которых в достижении технологического суверенитета страны растет.
Особое внимание было уделено привлечению инновационных компаний к работе над ключевыми направлениями в высоких технологиях. Для этого важны поддержка со стороны государства и создание эффективных инструментов финансирования, способных ускорить развитие российских технологий. Игорь Дроздов также подчеркнул важность развития стартапов в области кибербезопасности для обеспечения технологического суверенитета.
Старший вице-президент по технологиям в Сбербанке Андрей Белевцев отметил, что в прошлом году в мире широко обсуждалось применение генеративного искусственного интеллекта, способного создавать тексты, иллюстрации и другой контент. Инвестиции в IT-стартапы в этой области увеличились в шесть раз, достигнув 20 миллиардов долларов.
Старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов предложил воспринимать инвестиции в инновации как шанс не только заработать, но и выжить в условиях современного рынка.
Председатель Национального комитета по кооперации министерства кооперации Индии Суреш Прабху подчеркнул важность концентрации ученых на ключевых отраслях, таких как продовольствие, учитывая, что, возможно, не у всех людей будет доступ к хорошей пище.