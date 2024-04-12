properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Глава СК потребовал проверить информацию о похищении детей из Пермского края

Глава СК потребовал проверить информацию о похищении детей из Пермского края

12 апреля 2024, 05:09
Фото: ideogram.ai
Информацию озвучили в эфире федерального телеканала.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за возможного похищения детей в Волгоградской области, Пермском крае и Республике Коми. Бастрыкин обратил внимание на ситуацию после выпуска шоу «Малахов».

Жительница Волгоградской области Наталья Житникова рассказала в эфире, что 30 лет назад у нее забрали ребенка из роддома. Женщина считает, что врачи спровоцировали ранние роды, а затем отдали ребенка неизвестной. По словам Житниковой, ребенка она видела один раз, позже ей принесли бумаги, которые она подписала, не читая. Врачи сказали, что ее сын умер.

Мать считает, что к исчезновению ребенка может быть причастна уроженка Березников Надежда Фратти, которую ранее осудили за дачу взятки, женщина помогала иностранцам усыновлять детей из РФ.

Надежда ФраттиНадежда Фратти
Надежда Фратти
Фото: smotrim.ru
«Озвучены новые факты предполагаемого вывоза детей из Волгоградской области в иностранные государства и причастность к этому ранее осужденной Надежды Фратти (Щелгачевой). Также сообщается о возможных аналогичных фактах в Пермском крае и Республике Коми», — сообщил федеральный Следком.

Сейчас в СК России по Волгоградской области проверка продолжается, в СК по Пермскому краю и Республике Коми начаты проверки.

Сама Фратти рассказала журналистам, что не занимается прошлой своей деятельностью уже более 20 лет. Сейчас она живет в Перми: «А кто сказал, что я их продавала? Вы врушки. Все дети здоровы, все находятся в Италии. Что вы ко мне пристали?», — ответила женщина на обвинения журналистов, которые преследовали ее на улице.

Читайте также:
Глава СК Бастрыкин заинтересовался аварийным мостом в Пермском краеНе вставал 3 минуты. СК проверит сообщение об ударе электрошокером школьника в ПермиШкольниц, избивавших на видео сверстницу в Прикамье, не накажут по уголовной статье
#Пермь#Детский мир#Бастрыкин#Ск#Следователи#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Осужденному в Москве хакеру из Перми не удалось отстоять акции «Гет-Нэт» у подельника
Сегодня, 05:14
Видео. Космонавты на МКС записали видеопоздравление ко Дню космонавтики
Сегодня, 05:53
В одном из районов Перми может смениться руководитель
Сегодня, 04:57
Мэр Перми высказался о скандале вокруг «Дягилевки» и запретил ставить дизлайки
Сегодня, 02:53
Пермский пороховой завод хочет взыскать с химкомпании почти полмиллиарда рублей
Сегодня, 05:25
Дым виден почти по всему городу. В Перми загорелась крыша многоэтажки
Сегодня, 04:33
"