Глава СК потребовал проверить информацию о похищении детей из Пермского края

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за возможного похищения детей в Волгоградской области, Пермском крае и Республике Коми. Бастрыкин обратил внимание на ситуацию после выпуска шоу «Малахов».
Жительница Волгоградской области Наталья Житникова рассказала в эфире, что 30 лет назад у нее забрали ребенка из роддома. Женщина считает, что врачи спровоцировали ранние роды, а затем отдали ребенка неизвестной. По словам Житниковой, ребенка она видела один раз, позже ей принесли бумаги, которые она подписала, не читая. Врачи сказали, что ее сын умер.
Мать считает, что к исчезновению ребенка может быть причастна уроженка Березников Надежда Фратти, которую ранее осудили за дачу взятки, женщина помогала иностранцам усыновлять детей из РФ.
«Озвучены новые факты предполагаемого вывоза детей из Волгоградской области в иностранные государства и причастность к этому ранее осужденной Надежды Фратти (Щелгачевой). Также сообщается о возможных аналогичных фактах в Пермском крае и Республике Коми», — сообщил федеральный Следком.
Сейчас в СК России по Волгоградской области проверка продолжается, в СК по Пермскому краю и Республике Коми начаты проверки.
Сама Фратти рассказала журналистам, что не занимается прошлой своей деятельностью уже более 20 лет. Сейчас она живет в Перми: «А кто сказал, что я их продавала? Вы врушки. Все дети здоровы, все находятся в Италии. Что вы ко мне пристали?», — ответила женщина на обвинения журналистов, которые преследовали ее на улице.