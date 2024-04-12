Глава СК потребовал проверить информацию о похищении детей из Пермского края

Сама Фратти рассказала журналистам, что не занимается прошлой своей деятельностью уже более 20 лет. Сейчас она живет в Перми: «А кто сказал, что я их продавала? Вы врушки. Все дети здоровы, все находятся в Италии. Что вы ко мне пристали?», — ответила женщина на обвинения журналистов, которые преследовали ее на улице.