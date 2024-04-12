Известный пермский дирижер награждён медалью за вклад в развитие культуры

Евгений Александрович Тверетинов родился 10 марта 1954 года в Керчи (Крым). Окончил Суворовское военное музыкальное училище в Москве по классу трубы (1972), затем Московскую государственную консерваторию им. Чайковского по специальности «дирижер» (1977). В Перми живет с 1977 г. Полковник. Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства.