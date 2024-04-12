Известный пермский дирижер награждён медалью за вклад в развитие культуры

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Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ о награждении сегодня, 12 апреля, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Тверетинов награжден за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Евгений Александрович Тверетинов родился 10 марта 1954 года в Керчи (Крым). Окончил Суворовское военное музыкальное училище в Москве по классу трубы (1972), затем Московскую государственную консерваторию им. Чайковского по специальности «дирижер» (1977). В Перми живет с 1977 г. Полковник. Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства.
С февраля 1999 года Евгений Тверетинов назначается главным дирижером Пермского Губернского военного оркестра МЧС России Пермской области. Отличительные качества оркестра — высокий профессиональный уровень, исполнительская культура, артистичность. Творческий диапазон коллектива — произведения разных жанров и стилей, от классики — до фольклора, эстрады, джаза.