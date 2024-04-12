Как «блатные» потеряли в Перми свою власть

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Главным событием, которое поставило точку в истории криминальной Перми 90-х, стало убийство Николая Зыкова (Якутенка). До сих пор неизвестно, кто был заказчиком преступления, но можно точно сказать, — блатные навсегда потеряли какую-то либо власть и влияние в нашем городе.
Александр Бурдейный (Казачок) просто пропал без вести, Шарали Асланов (Джейран) был арестован и умер от сердечного приступа в «Белом лебеде». Воры как-то перестали приживаться в городе, и в 2000 году на одной пресс-конференций, Пермский УБОП даже заявлял, что воров в законе в городе больше нет (хотя, конечно, есть).
Один из самых главных вопросов, который можно задать о будущем криминала в Перми: а есть ли в городе смотрящий? Точки зрения здесь тоже разнятся: одни говорят, что смотрящего нет другие что он есть, но не занимается ничем, кроме дел, связанных с именно уголовным миром — сбором общака, отправкой «грева» на зоны, помощи освободившимся, решением каких-то конфликтов. Правда, если взять тот факт, что «на районах» по-прежнему смотрящие есть, то исключать наличие «главного» нельзя.
Подробнее об этом можно прочитать в заключительной главе спецпроекта по ссылке.