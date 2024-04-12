Как «блатные» потеряли в Перми свою власть

Один из самых главных вопросов, который можно задать о будущем криминала в Перми: а есть ли в городе смотрящий? Точки зрения здесь тоже разнятся: одни говорят, что смотрящего нет другие что он есть, но не занимается ничем, кроме дел, связанных с именно уголовным миром — сбором общака, отправкой «грева» на зоны, помощи освободившимся, решением каких-то конфликтов. Правда, если взять тот факт, что «на районах» по-прежнему смотрящие есть, то исключать наличие «главного» нельзя.