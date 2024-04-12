Какие варианты каре становятся очень популярными

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Классическое каре с боковым пробором подходит для любого типа лица и возраста. Этот стиль сейчас особенно популярен, пишет newia.ru.
Каре на ножке — это уже для творческих личностей, желающих экспериментировать с образом. Такой вариант можно выполнить с волосами примерно до плеч. За счет коротких волос на затылке создается эффект удлиненных волос спереди.
Каре с длинной челкой считается одним из самых женственных вариантов этой стрижки, который подойдет практически всем.
Рваное или многослойное каре идеально для девушек с густыми волосами, так как помогает создать объем при средней длине волос.
Каре с филированной челкой — универсальная прическа, и при этом не требует особого ухода. Плюс еще и в том, что этот стиль подходит как для прямых, так и для вьющихся волос.
Удлиненное каре с волосами до плеч или ниже способно стать основой для стильного и молодежного образа.