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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Какие варианты каре становятся очень популярными

Какие варианты каре становятся очень популярными

12 апреля 2024, 12:40
Фото: women-tusovka.ru, thegirl.ru, modnjashki.ru
Существует множество вариаций стрижки каре, которые остаются актуальными и востребованными в течение долгого времени. Расскажем о шести популярных вариантах этой универсальной стрижки.

Классическое каре с боковым пробором подходит для любого типа лица и возраста. Этот стиль сейчас особенно популярен, пишет newia.ru.

Каре на ножке — это уже для творческих личностей, желающих экспериментировать с образом. Такой вариант можно выполнить с волосами примерно до плеч. За счет коротких волос на затылке создается эффект удлиненных волос спереди.

Каре с длинной челкой считается одним из самых женственных вариантов этой стрижки, который подойдет практически всем.

Рваное или многослойное каре идеально для девушек с густыми волосами, так как помогает создать объем при средней длине волос.

Каре с филированной челкой — универсальная прическа, и при этом не требует особого ухода. Плюс еще и в том, что этот стиль подходит как для прямых, так и для вьющихся волос.

Удлиненное каре с волосами до плеч или ниже способно стать основой для стильного и молодежного образа.

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