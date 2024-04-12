Карусель за 10 миллионов в Пермь поставит учредитель парка аттракционов в ДНР

На аукцион была подана только одна заявка от ИП Джикия Георгий Важаевич — он согласился выполнить работы за максимальную стоимость. По данным Rusprofile, ИП зарегистрирован в 1998 году в Волгоградской области, Джикия был учредителем парков аттракционов в нескольких регионах, но большинство организаций уже ликвидированы. Сейчас он имеет 50% в уставном капитале ООО «Цпко-2011» — это парк аттракционов, расположенный в ДНР в городе Макеевка.