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Карусель за 10 миллионов в Пермь поставит учредитель парка аттракционов в ДНР

Карусель за 10 миллионов в Пермь поставит учредитель парка аттракционов в ДНР

12 апреля 2024, 09:12
Фото: vk.com/parkipermi
Аттракцион должен быть изготовлен в этом году.

Выбран подрядчик, который поставит в пермский парк «Счастье есть» аттракцион за 10,8 млн рублей. В техническом задании сказано, что карусель должна быть изготовлена в 2024 году. Длительного одного цикла прокрутки — минимум семь минут, количество мест для посадки — минимум восемь, для детей старше 10 лет. В контракте сказано, что аттракцион должен быть поставлен до конца апреля.

На аукцион была подана только одна заявка от ИП Джикия Георгий Важаевич — он согласился выполнить работы за максимальную стоимость. По данным Rusprofile, ИП зарегистрирован в 1998 году в Волгоградской области, Джикия был учредителем парков аттракционов в нескольких регионах, но большинство организаций уже ликвидированы. Сейчас он имеет 50% в уставном капитале ООО «Цпко-2011» — это парк аттракционов, расположенный в ДНР в городе Макеевка.

Парк «Счастье есть» находится в Закамске, он был открыт в 1971 году, актуальное название получил в 2014 году.

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#Пермь#Парк#Закупки#Аттракцион#Счастье есть
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