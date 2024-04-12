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Космонавты на МКС поздравили землян с Днем космонавтики 12 апреля

Космонавты на МКС записали видеопоздравление ко Дню космонавтики

12 апреля 2024, 05:53
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космонавты на МКС поздравили землян с Днем космонавтики 12 апреля

63 года назад состоялся первый полет Юрия Гагарина в космос.

Космонавты Роскосмоса записали поздравительную видеооткрытку с Международной космической станции. Сегодня, 12 апреля, отмечается День космонавтики — 63 года назад советский летчик-космонавт Юрий Гагарин первым в мире облетел орбиту Земли за 108 минут.

Сейчас космонавты работают на МКС, делятся снимками планеты Земля и рассказывают о работе на орбите, хотя раньше это казалось недосягаемым. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, а также космонавты Николай Чуб и Александр Гребенкин записали видеопоздравление прямо с МКС, пишут «Новые известия». Они поблагодарили работников космической отрасли, коллег по цеху и работников предприятий за проделанную работу.

Александр Гребенкин, космонавт Роскосмоса:

— Впереди у нас много новой интересной работы, которую мы сможем выполнить, только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса. Мы желаем всем нашим соотечественникам, коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!
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#Видео#Общество#Космос#Гагарин#День космонавтики#Юрий гагарин
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