Космонавты на МКС записали видеопоздравление ко Дню космонавтики

Сейчас космонавты работают на МКС, делятся снимками планеты Земля и рассказывают о работе на орбите, хотя раньше это казалось недосягаемым. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, а также космонавты Николай Чуб и Александр Гребенкин записали видеопоздравление прямо с МКС, пишут «Новые известия». Они поблагодарили работников космической отрасли, коллег по цеху и работников предприятий за проделанную работу.