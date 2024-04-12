«Крепкий мужик, а по щекам слезы бегут». Рассказываем историю семьи Караваевых

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
«Понимаете, им реально худо… Он к нам в редакцию первый раз пришел в декабре 2023 года, незадолго до Нового года. Когда стал рассказывать свою историю, просто не сдержался и заревел. Не знаю даже, как свои чувства объяснить в тот момент…
Сидит здоровый, крепкий мужик, по щекам слезы бегут, он утирает их, всхлипывает, вздрагивая всем телом, и, стыдясь своих слез, извиняется… Я единственный раз такое видела… Воды ему принесла, салфетки…
Он несколько минут молчал, прежде чем рассказывать дальше… Всё как-то разом у них», — рассказала журналисту Properm.ru Яна Яновская, редактор издания «Парма Новости».
Леонид Караваев обращается за помощью к СМИ и неравнодушным людям не потому, что какой-то халявщик. Он работал водителем экскаватора, содержал семью, всегда был локомотивом и примером для всех, но вынужден был уволиться, чтобы ухаживать за Ванечкой, как называет его сам отец, 12-летним сыном, самым младшим, последним из семи детей. Да, у Елены и Леонида Караваевых семеро детей. Трое старших живут отдельно, у них свои семьи и дети. Средние живут в Кудымкаре: 22-летняя Маша недавно впервые утроилась на работу, 17-летний Павел учится в колледже. В родительском доме сейчас два младших сына: 16-летний Миша и 12-летний Ванечка.
У Вани хронический миелоидный лейкоз, то есть рак крови. Он не ходит в школу, потому что любая инфекция может обернуться ухудшением его состояния, и такое уже было. Врачи два раза вытаскивали мальчика с того света. Отец изо всех сил борется за жизнь сына. Уволился, чтобы ухаживать за ним, когда от стресса и переживаний слегла жена.
Да, так случилось. Мама Ванечки Елена Караваева серьезно заболела, диагноз она просила не называть. Старшие дети взяли кредит, отправили маму на лечение в одну из клиник.
На Леониде, отце, сейчас весь быт и забота о младших детях, уход за Ванечкой и его лечение. Леонид готовит диетическую еду сыну, кормит его, гуляет с ребенком, катает зимой на санках по полчаса, чтобы не простудить, не заразить, не подорвать хрупкое здоровье. Старшие дети не приезжают, потому что любая инфекция опасна для мальчика. Общаются по видеосвязи и по телефону.
На лечение нужны деньги. Нет, все лекарства и процедуры бесплатны, но нужны деньги на специальное диетическое питание и поездки на курсы химиотерапии в Пермь на отдельном транспорте.
Как рассказала Яна Яновская (Леонид разрешил рассказать его историю, самому ему сложно каждый раз пересказывать про свои беды), на питание больного мальчика нужно не менее тысячи рублей в день — детские диетические пюре, соки, овощи, нежирное мясо. Сейчас предстоит 6-недельный курс химиотерапии: через каждые пять дней Ваню надо возить из Белоево в Пермь на двухдневную процедуру. Для этого нужна отдельная машина, Леонид вызывает такси, предупреждает, что надо, чтобы водитель был здоров.
«До сентября 2023 года нам всего хватало, — рассказал Леонид. — Я работал, но уйти вот пришлось. Да и за женой смотреть надо. Я и охоту забросил, ни разу за осень не сходил. Лишь бы Ванечка здоров был. Лишь бы все дети здоровы были».
Рак крови неизлечим, но с ним можно жить, и учиться, и работать можно. Врачи говорят, что прогнозы хорошие. Еще один вариант — пересадка костного мозга от родственников, но старшие братья отказались, да и сам отец не настаивает, считает, что операция очень рискованная, погибнуть могут и Ваня, и донор.
Но и это еще не всё. Сын Миша нуждается в пластической операции, у него врожденный дефект уха. Бесплатно их не делают, а парню 16 лет, ему хочется, чтобы у него было нормальное ухо.
Properm.ru направил запросы в минтруда и соцразвития Пермского края, а также в минздрав региона о том, чем они могут помочь семье Караваевых, какие есть варианты. Вы можете помочь, отправив деньги на карту Сбера — Михаил Леонидович К 89523388464