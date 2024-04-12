«Крепкий мужик, а по щекам слезы бегут». Рассказываем историю семьи Караваевых

Леонид Караваев обращается за помощью к СМИ и неравнодушным людям не потому, что какой-то халявщик. Он работал водителем экскаватора, содержал семью, всегда был локомотивом и примером для всех, но вынужден был уволиться, чтобы ухаживать за Ванечкой, как называет его сам отец, 12-летним сыном, самым младшим, последним из семи детей. Да, у Елены и Леонида Караваевых семеро детей. Трое старших живут отдельно, у них свои семьи и дети. Средние живут в Кудымкаре: 22-летняя Маша недавно впервые утроилась на работу, 17-летний Павел учится в колледже. В родительском доме сейчас два младших сына: 16-летний Миша и 12-летний Ванечка.