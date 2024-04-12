Кубок России по гандболу разыграют в Перми в эти выходные

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Кубок России по гандболу пройдет 13 и 14 апреля в Перми в спорткомплексе им. Сухарева. В матчах за почетный трофей встретятся четыре команды, напоминают в краевом минспорта.
В полуфинальных парах 13 апреля встретятся: «Пермские медведи» — СКИФ (Краснодар), «Чеховские медведи» — ЦСКА.
В воскресенье, 14 апреля, станет известен новый обладатель Кубка России по гандболу сезона 2023-2024, а также обладатель третьего места. Начало матчей в 14:00 и 17:00.