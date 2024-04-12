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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Кубок России по гандболу разыграют в Перми в эти выходные

Кубок России по гандболу разыграют в Перми в эти выходные

12 апреля 2024, 13:13
Фото: министерство спорта Пермского края
Соперниками «Пермских медведей» станут клубы из Краснодара, Москвы и Чехова.

Кубок России по гандболу пройдет 13 и 14 апреля в Перми в спорткомплексе им. Сухарева. В матчах за почетный трофей встретятся четыре команды, напоминают в краевом минспорта.

В полуфинальных парах 13 апреля встретятся: «Пермские медведи» — СКИФ (Краснодар), «Чеховские медведи» — ЦСКА.

В воскресенье, 14 апреля, станет известен новый обладатель Кубка России по гандболу сезона 2023-2024, а также обладатель третьего места. Начало матчей в 14:00 и 17:00.

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#Спорт#Пермь#Гандбол#Кубок россии#Пермские медведи
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