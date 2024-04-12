Мэр Перми высказался о скандале вокруг «Дягилевки» и запретил ставить дизлайки

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал скандал вокруг корпуса «Дягилевки». В здании хотят разместить детей из другой школы. По словам Соснина, коллектив и дети 21-й школы остались без помещения, так как здание образовательного учреждения находится в аварийном состоянии.
Власти заключили контракт на разработку проекта реконструкции и ремонта, но проблема в том, что здание является объектом культурного наследия — это обязывает пройти госэкспертизу, процесс которой власти не могут ускорить.
«Учитывая загруженность школ в центральной части города, единственным учреждением, которое может принять учеников 21-й школы, является Дягилевская гимназия, которая сейчас недозагружена. Мы понимаем, что данное решение вызывает определенные изменения в жизни учеников как Дягилевской гимназии, так и 21-й школы. Это продуманное, проработанное решение ситуации», — заявил глава города.
Глава города призвал учителей и родителей воздержаться от некорректных высказываний и действий, ведь общество должно быть консолидированным, особенно сейчас.
Примечательно, что после появления поста в Telegram-канале пермяки наставили 1,4 тыс. дизлайков. После этого дизлайки пропали из списка реакций для постов мэра. Их можно оставлять только на тех постах, где они уже были.
UPD: в канале мэра Перми вернулись негативные реакции, их вновь можно ставить.