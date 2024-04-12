Мошенники научились говорить голосом губернатора Пермского края

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Пермском крае мошенники научились говорить голосом губернатора Дмитрия Махонина. Один из подчиненных главы региона рассказал, что ему звонил человек якобы с аккаунта губернатора в мессенджере Telegram.
Подчиненный ответил на звонок, но понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было понятно, что говорит не робот, а человек, но с измененным голосом, похожим на голос губернатора. Во время разговора менялся тембр голоса, слышны склейки, пишет «В курсе.ру».