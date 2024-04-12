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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

Мошенники научились говорить голосом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Мошенники научились говорить голосом губернатора Пермского края

12 апреля 2024, 07:47
Фото: Соцсети губернатора

Мошенники научились говорить голосом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Странный звонок поступил одному из подчиненных главы региона.

В Пермском крае мошенники научились говорить голосом губернатора Дмитрия Махонина. Один из подчиненных главы региона рассказал, что ему звонил человек якобы с аккаунта губернатора в мессенджере Telegram.

Подчиненный ответил на звонок, но понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было понятно, что говорит не робот, а человек, но с измененным голосом, похожим на голос губернатора. Во время разговора менялся тембр голоса, слышны склейки, пишет «В курсе.ру».

Фото: «В курсе.ру».
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#Махонин#Пермь#Мошенники#Дмитрий махонин#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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