Мошенники научились говорить голосом губернатора Пермского края

Подчиненный ответил на звонок, но понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было понятно, что говорит не робот, а человек, но с измененным голосом, похожим на голос губернатора. Во время разговора менялся тембр голоса, слышны склейки, пишет «В курсе.ру».