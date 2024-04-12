Мошенницы в Кузбассе получили условные сроки за кредиты на подставных лиц

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В поселке Промышленная Кемеровской области суд вынес приговор двум мошенницам, оформлявшим кредиты на подставных лиц. Около года женщины тайно похищали денежные средства банка и незаконно получали их на сумму более 3 млн рублей. Оформление кредитов производилось на несуществующих людей, либо сведения реальных людей искажались, сообщает VSE42.Ru.
Однако преступная схема была раскрыта, и в отношении соучастниц возбудили уголовное дело. Промышленновский районный суд в итоге приговорил каждую женщину к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Часть средств уже удалось вернуть с помощью ареста счетов, остальные деньги будут взыскивать в отдельном порядке.