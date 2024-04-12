Мошенницы в Кузбассе получили условные сроки за кредиты на подставных лиц

Однако преступная схема была раскрыта, и в отношении соучастниц возбудили уголовное дело. Промышленновский районный суд в итоге приговорил каждую женщину к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Часть средств уже удалось вернуть с помощью ареста счетов, остальные деньги будут взыскивать в отдельном порядке.