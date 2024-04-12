На ПМЭФ-2024 будет презентован проект «Потенциал страны. Карьера» Фонда Росконгресс

В завершающий день ПМЭФ-2024 будет организован Международный молодежный экономический форум, на который приглашены одаренные студенты, начинающие управленцы и бизнесмены, аспиранты и ученые. В этот день вся площадка ПМЭФ, как самого крупного экономического события страны, станет территорией для обмена опытом молодежи. «Потенциал страны. Карьера» является технологичной ярмаркой вакансий, где участникам откроются новые карьерные возможности, программы и решения от компаний — участников форума. Эта ярмарка будет крайне полезна для студентов и молодых специалистов без опыта работы, соискателей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Стажировки, программы обучения и вакансии станут доступны благодаря созданию единого чат-бота, их презентуют онлайн на площадке форума в рамках проведения молодежного дня.