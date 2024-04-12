На ПМЭФ-2024 будет презентован проект «Потенциал страны. Карьера» Фонда Росконгресс

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев рассказал, что компании — участники проекта «Потенциал страны. Карьера» смогут презентовать большой аудитории собственные рекрутинговые программы и перспективы карьерного продвижения, подискутировать о трендах и проблемах рынка труда, заявить о своем вкладе в общее дело формирования кадрового потенциала государства. Как сообщает 56orb.ru, проект органично дополнит новый утвержденный формат молодежного дня ПМЭФ, приоритетная цель которого — создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодого поколения на ближайшие годы. Стуглев считает, что данная инициатива послужит серьезным вкладом в создание резерва из талантливых кадров для значимых российских компаний из всех отраслей экономики.
В завершающий день ПМЭФ-2024 будет организован Международный молодежный экономический форум, на который приглашены одаренные студенты, начинающие управленцы и бизнесмены, аспиранты и ученые. В этот день вся площадка ПМЭФ, как самого крупного экономического события страны, станет территорией для обмена опытом молодежи. «Потенциал страны. Карьера» является технологичной ярмаркой вакансий, где участникам откроются новые карьерные возможности, программы и решения от компаний — участников форума. Эта ярмарка будет крайне полезна для студентов и молодых специалистов без опыта работы, соискателей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Стажировки, программы обучения и вакансии станут доступны благодаря созданию единого чат-бота, их презентуют онлайн на площадке форума в рамках проведения молодежного дня.
С 2020 года Фонд Росконгресс создает с нуля социально ориентированные и образовательные проекты для молодежи, которая только обучается или ищет первое рабочее место, стремится к развитию в карьере. Все проекты формируются в единую экосистему, помогающую развитию кадрового потенциала России. Особую заботу фонд проявляет к школьникам, студентам и молодым специалистам из регионов, которые попали в сложную ситуацию, испытывают проблемы с учебой или поиском работы, включая инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Информационный партнер ПМЭФ — медиахолдинг 1MI.