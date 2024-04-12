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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

На Properm.ru вышла заключительная серия спецпроекта «Слово пермяка: кровь на Каме»

На Properm.ru вышла заключительная серия спецпроекта «Слово пермяка: кровь на Каме»

12 апреля 2024, 08:05
Фото: ideogram.ai
«Конец ужасной эпохи» и ее последствия.

В первых двух главах нашего спецпроекта мы рассказали, как проходили лихие 90-е в Перми, местный криминал и попытки иногородних группировок закрепиться в нашем городе. Настала пора подвести итоги этой эпохи и узнать, чем же она закончилась.

Главным событием криминальных лет стало убийство вора в законе Николая Зыкова, которого все в городе знали под прозвищем Якутенок. Вечером 19 июня 1998 года в клуб «Болид» (ранее кинотеатр «Россия», а сейчас ТЦ «Базар») вошли три человека в масках, камуфляже и с автоматами Калашникова в руках. Гостей и персонал они положили лицами в пол, а Якутенка и его телохранителей расстреляли.

Преступление не раскрыто до сих пор. Как принято говорить, нападавшие «скрылись в неизвестном направлении». Среди версий — заказ «казанцев», расстрел бандой суперкиллеров братьев Мухутдиновых, по прямому приказу лидера ОПГ «Суконка» Марсиана Якупова, разборок в Петербурге.

Третья — заключительная глава спецпроекта «Слово пермяка» уже доступна по ссылке.

Слово пермяка Кровь на Каме. Глава третья: Конец ужасной эпохи
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#Пермь
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Слово пермяка Кровь на Каме. Глава третья: Конец ужасной эпохи
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