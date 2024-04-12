На Properm.ru вышла заключительная серия спецпроекта «Слово пермяка: кровь на Каме»

Главным событием криминальных лет стало убийство вора в законе Николая Зыкова, которого все в городе знали под прозвищем Якутенок. Вечером 19 июня 1998 года в клуб «Болид» (ранее кинотеатр «Россия», а сейчас ТЦ «Базар») вошли три человека в масках, камуфляже и с автоматами Калашникова в руках. Гостей и персонал они положили лицами в пол, а Якутенка и его телохранителей расстреляли.