На СВО погиб уроженец Красновишерска

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
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Сегодня, 12 апреля, в Красновишерске простились с 45-летним погибшим на СВО Юрием Хроменковым. Мужчина погиб 25 марта текущего года на территории Донецкой народной республики.
Юрий Хроменков родился 28 января 1979 года в Красновишерске. Он окончил среднюю школу №1, затем служил в армии, где ему было присвоено звание старшего сержанта. Всю свою жизнь мужчина работал водителем лесовозов, уборочных машин и автобусов. В пресс-службе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что военнослужащий ушел в зону СВО, заключив контракт.