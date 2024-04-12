На СВО погиб уроженец Красновишерска

Юрий Хроменков родился 28 января 1979 года в Красновишерске. Он окончил среднюю школу №1, затем служил в армии, где ему было присвоено звание старшего сержанта. Всю свою жизнь мужчина работал водителем лесовозов, уборочных машин и автобусов. В пресс-службе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что военнослужащий ушел в зону СВО, заключив контракт.