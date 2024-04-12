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Updated Сегодня, 11:36

В Красновишерске простились с 45-летним погибшим на СВО Юрием Хроменковым

На СВО погиб уроженец Красновишерска

12 апреля 2024, 11:34
Фото: vk.com/vishadm

В Красновишерске простились с 45-летним погибшим на СВО Юрием Хроменковым

Мужчина служил по контракту.

Сегодня, 12 апреля, в Красновишерске простились с 45-летним погибшим на СВО Юрием Хроменковым. Мужчина погиб 25 марта текущего года на территории Донецкой народной республики.

Юрий Хроменков родился 28 января 1979 года в Красновишерске. Он окончил среднюю школу №1, затем служил в армии, где ему было присвоено звание старшего сержанта. Всю свою жизнь мужчина работал водителем лесовозов, уборочных машин и автобусов. В пресс-службе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что военнослужащий ушел в зону СВО, заключив контракт.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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