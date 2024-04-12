Накроет холодный фронт. В Пермском крае в выходные похолодает до -11°

В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается похолодание. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», пик морозов прогнозируется в воскресенье. В субботу в Прикамье будет небольшой дождь, ночью 0…+5°, днем +3…+8°. В Перми дождь, ночью 0…+5°, днем потеплеет до +6…+8°.