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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Пермском крае в выходные похолодает до -11°

Накроет холодный фронт. В Пермском крае в выходные похолодает до -11°

12 апреля 2024, 07:27
Фото: properm.ru

В Пермском крае в выходные похолодает до -11°

Морозы будут кратковременными.

В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается похолодание. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», пик морозов прогнозируется в воскресенье. В субботу в Прикамье будет небольшой дождь, ночью 0…+5°, днем +3…+8°. В Перми дождь, ночью 0…+5°, днем потеплеет до +6…+8°.

В воскресенье по краю небольшой дождь, ночью -7…-2°, на севере до -11°, днем +2…+7°. В Перми осадков в последний день недели не будет, ночью -5…-3°, днем +3…+5°.

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что в понедельник температура вернется в норму, днем по краю потеплеет до +10…+15°, в Перми около +12°.

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#Пермь#Погода
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