ОМК вручила главную корпоративную награду своим лучшим сотрудникам

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:22
Награды торжественно вручили уже в 21-й раз в городе Выксе Нижегородской области. Признание коллег, бронзовую статуэтку единорога и денежную премию получили 14 сотрудников и две команды из шести городов России, включая Чусовой (Пермский край). Больше половины победителей — это представители рабочих профессий.
Сотрудники чусовского завода ОМК стали победителями сразу в двух номинациях. Лучшим мастером стал сменный мастер химического участка Николай Машкин. Он руководит бригадой, которая в течение года четыре раза достигала самых высоких производственных показателей среди пяти бригад. Организовал на участке встречи команд полезного действия, а еще подал 24 идеи, которые помогли улучшить технологии производства и безопасность труда.
«Мастером становишься тогда, когда можешь объяснить другому тонкости своего дела, передать свой опыт другим. Эта награда — заслуга всего коллектива, всей моей бригады», — отметил сменный мастер чусовского завода ОМК Николай Машкин.
В номинации «Лучшая команда инвестиционного проекта» победу также присудили сотрудникам предприятия ОМК в Чусовом. Под руководством начальника цеха Сергея Хватова команда из 20 человек организовала участок по выпуску нового вида продукции, причем на полгода раньше планируемого срока.
Всего на звание лучших работников ОМК претендовал 291 сотрудник из Альметьевска (Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Башкортостан), Выксы, Москвы, Челябинска, Чусового (Пермского края) и вагоноремонтных депо.
Кроме отличившихся на производстве наградили и сотрудников «За особые заслуги». В этой категории ОМК отмечает работников за яркие личные достижения и помощь другим. Также на церемонии вручили высшие награды — Первую и Вторую премии, которые дают руководителям группы ОМК за управленческие прорывы.
«Поздравляю лауреатов и номинантов с заслуженным признанием. Быть в числе лучших сотрудников ведущей промышленной компании, в которой работает 35 тысяч человек, — это почетно. За 20 лет, которые прошли с первой церемонии, мы многое сделали: нас стало больше, а география наших заводов теперь — вся страна. Этап, на котором мы находимся сейчас, я бы назвал этапом сбалансированного развития: мы направляем инвестиции в развитие производств и вкладываемся в качество жизни наших сотрудников, причем не только на уровне заработной платы. До 2028 года у нас запланированы социальные расходы в размере почти 30 миллиардов рублей», — подчеркнул председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.
Вручение премии имени братьев Баташевых — важная корпоративная традиция ОМК. Таким образом компания чествует самых достойных сотрудников за выдающиеся успехи в работе, мастерство и значительный вклад в развитие компании и отрасли, а также повышает престиж рабочих профессий.
Группа ОМК учредила премию имени Ивана и Андрея Баташевых в 2004 году. Братья Баташевы вошли в историю как новаторы и крупнейшие промышленники XVIII века, основавшие выксунский завод — одно из старейших и наиболее современных предприятий металлургической отрасли.
С 2004 года на премию в индивидуальных номинациях номинировали 866 человек, в командных номинациях — 1688 человек. Победителями стали 254 человека, а в командных номинациях — 587 человек.
Руководство ОМК поощряет каждого финалиста дипломами, денежными премиями и наградами. С 2012 года лауреатам вручают изготовленные на заказ статуэтки в виде символа родового герба Баташевых — единорога.