Остались жена и две дочки. В Прикамье простятся с 23-летним участником СВО

Родился Обухов 23 сентября 1990 года в Верещагинском районе, был младшим ребенком в многодетной семье. Окончил Нижнегалинскую школу. После смерти своих родителей переехал в Очерский район. На тот момент ему было 20 лет. Занимался строительным ремеслом, характеризовался как ответственный работник. Женился, стал отцов двух дочерей.