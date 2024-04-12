Остались жена и две дочки. В Прикамье простятся с 23-летним участником СВО

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб 23-летний уроженец Очерского городского округа Павел Обухов. Об этом сообщает администрация муниципалитета во ВКонтакте.
Родился Обухов 23 сентября 1990 года в Верещагинском районе, был младшим ребенком в многодетной семье. Окончил Нижнегалинскую школу. После смерти своих родителей переехал в Очерский район. На тот момент ему было 20 лет. Занимался строительным ремеслом, характеризовался как ответственный работник. Женился, стал отцов двух дочерей.
«К жизни подходил с юмором, с жизнерадостной позицией. Был настоящим другом, отзывчивым и внимательным. Выражаем соболезнования родным и близким Павла. Скорбим вместе с вами», — пишет администрация округа в социальной сети.
Прощальная панихида состоится сегодня, 12 апреля в 11:30, в Центральном доме культуры в г. Очер, на улице Коммунистическая, 6. Церемония прощания с Павлом Обуховым пройдет в 12:30.