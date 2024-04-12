Осужденному в Москве хакеру из Перми не удалось отстоять акции «Гет-Нэт» у подельника

Posted Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
После вынесения приговора по уголовному делу о «русских хакерах» в Савеловском суде Москвы особенно интересными становятся корпоративные споры между осужденными. В Арбитражном суде Пермского края идет спор о долях в компании «Гет-Нэт».
Осужденному к реальному сроку 9 апреля в Савеловском суде Москвы владельцу пермской компании «Гет-Нэт» Артему Зайцеву не удалось во второй инстанции выиграть суд с бывшей супругой своего подельника Александра Ковалева. Последний также получил реальный срок наказания. Остальным четверым хакерам суд назначил сроки, в зачет которых пошло время пребывания в СИЗО, либо заменил реальное наказание на исправительные работы.
Налоговая вышла в суд с заявлением о банкротстве компании «Гет-Нэт», поскольку у компании на сентябрь 2023 года сформировался долг по обязательным сборам на сумму более 6,1 млн рублей. До ноября дело оставалось без движения. Налоговая просит провести упрощенную процедуру банкротства. Ближайшее заседание по делу назначено на 6 мая.
За полгода кроме налоговой в деле не появилось ни одного кредитора. Однако, в качестве третьего лица заявилась бывшая бенефициар компании Александра Ковалева, экс-супруга осужденного хакера. На данный момент она не заявляет по делу о банкротстве никаких собственных требований.
Александра Ковалева стала одним из учредителей «Гет-Нэт» в мае 2016 года, изначально ее доля составляла 63,36% в обществе и номинально была оценена в 1,13 млн рублей. К 2021 году ее участие в «Гет-Нэт» выросло до 76% стоимостью в 30 млн рублей. Само предприятие было зарегистрировано в Перми в 2010 году, на 1 января 2021 года стоимость активов предприятия составляла 86,38 млн рублей. Судя по открытым данным, до 2019 года предприятие показывало убытки, а до 2022 года стало прибыльным. При обороте за 2-23 год в 47 млн рублей, фирма показала 2 млн убытков.
В 2017 году компания «Гет-Нэт» предоставляла по госконтракту с ФСБ технологическое оборудование. Кроме того, этот провайдер предоставлял телекоммуникационные услуги Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету. Как писал ранее «КоммерсантЪ-Прикамье», Ковалев и Зайцев владели одним из крупнейших хранилищ данных в Пермском крае.
Исторически Зайцев и Ковалева с 2019 года были соучредителями еще одной организации, учрежденной в Санкт-Петербурге микрофинансовой компании «Финбург». Из этого общества Ковалева вышла еще в 2021 году, ее доли принадлежат «Гет-Нэту» и Зайцеву (0,76%).
Семнадцатый апелляционный арбитражный суд в конце марта 2024 года постановил решение еще по одному спору с теми же участниками. Было оставлено в силе решение первой инстанции о выплате бывшей совладелице компании Александре Ковалевой более 65,6 млн рублей — за ее долю в компании.
19 января прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Ковалевой и взыскал действительную стоимость ее доли в «Гет-Нэт». Она вышла из состава учредителей общества 18 мая 2022, следует из открытых данных компании, опубликованных в «СПАРК-Интерфакс». Это произошло через три месяца после того, как Артем Зайцев и Александр Ковалев были задержаны по делу о «русских хакерах» в Перми и этапированы в Москву.
В апелляционной жалобе «Гет-Нэт» в Семнадцатый апелляционный суд указывается причина, по которой представитель в суде единственного с 2022 года владельца компании Артема Зайцева считает, что иск Ковалевой не подлежит удовлетворению. В документе юрист Михаил Воронкин указывает на то, что в суде первой инстанции не был доказан сам факт оплаты ее доли в уставном капитале общества.
Представитель «Гет-Нэт» в жалобе ссылается на отсутствие в оборотно-сальдовой ведомости, кассовых книгах и банковских выписках сведений о внесении Ковалевой денежных средств в оплату доли, настаивает на заявлении о фальсификации представленной в качестве доказательства внесения денежных средств квитанции к приходному кассовому ордеру, датированному сентябрем 2019 года с назначением платежа «временная финансовая помощь».
Юрист Артема Зайцева в суде указал, что Ковалева фактически не принимала участие в деятельности общества, сотрудники компании никогда ее не видели. Также в жалобе есть указание на возможную роль обвиняемого в получении от Ковалева взятки бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева. «Заявитель жалобы (Артем Зайцев, — Properm.ru) полагает ошибочным вывод суда об увеличении уставного капитала общества с 2016 года и ссылается на то, что Александра Ковалева введена в состав участников общества в связи с угрозами его жизни и здоровью со стороны Александра Ковалева и Григория Царегородцева, что подтверждается представленными в материалы дела заявлениями о совершенном преступлении».
Суды в двух инстанциях отклонили довод «Гет-Нэт» о фальсификации представленных Ковалевой платежных поручений, по которым она в 2019 году вносила на счета компании различные суммы — от 170 тыс. рублей до 7 млн рублей. Более того, суд указал в решении, что Артем Зайцев сам подписывал финансовые документы, по которым Ковалева увеличивала свою долю в компании.
Суд указал, что доводы о том, что Ковалева была введена в состав участников общества в
связи с угрозами жизни и здоровью со стороны Ковалева и Царегородцева были суддом отклонены, как документально не подтвержденные, в том числе вступившим в законную силу приговором суда, из которого бы усматривались эти обстоятельства. А ссылки общества на заявления о совершении преступления, поданные в правоохранительные органы, судом были отклонены.
В то же время в материалах дела есть указание на то, что роль Ковалевой в «Гет-Нэт» была номинальной, в реальности совладельцем компании был сам Ковалев. «Суд принял во внимание что, как следует из протокола допроса, Зайцев в отношении обстоятельств вступления Ковалевой в состав участников общества пояснял, что в 2016 году он сам предложил Ковалеву как крупнейшему клиенту стать его участником с долей в уставном капитале 63,36%. Ковалев ответил на это согласием, но номинальным участником
общества стал не он, а его будущая супруга — Ковалева. В ходе допроса Зайцев пояснил, что имел заинтересованность в привлечении Ковалева в общество для получения инвестиций», — указывается в судебном решении.
Суд первой инстанции также указал, что добросовестность доказывания факта фальсификации документов оспаривается тем, что Зайцев заявил об этом только после того, как Ковалева обратилась с иском об истребовании доли в суд.
Истица и бывшая супруга хакера Александра Ковалева стала одним из учредителей «Гет-Нэт» в мае 2016 года, изначально ее доля составляла 63,36% в обществе и номинально была оценена в 1,13 млн рублей. К 2021 году ее участие в «Гет-Нэт» выросло до 76% стоимостью в 30 млн рублей. Само предприятие было зарегистрировано в Перми в 2010 году, на 1 января 2021 года стоимость активов предприятия составляла 86,38 млн рублей.
Исторически Зайцев и Ковалева были соучредителями еще одной организации — учрежденной в Санкт-Петербурге микрофинансовой компании «Финбург». Из этого общества Ковалева вышла еще в 2021 году, ее доли принадлежат «Гет-Нэту» и Зайцеву (0,76%). Судя по открытым данным, до 2019 года предприятие показывало убытки, а до 2022 года стало прибыльным. Единственный госконтракт, который был заключен компанией, датируется 2017 годом, компания предоставляла ФСБ технологическое оборудование.
IT-компания «Гет-Нэт» упоминается как площадка, на которой разворачивались события сразу двух уголовных дел. Как стало известно на заседаниях по уголовному делу о полученных бывшим сотрудником УФСБ Царегородцевым 160 млн рублей взяток от хакера Александра Ковалева, во время расследования криминальных историй было конфисковано оборудование, связанное с компанией «Гет-Нэт».
Также из заседаний суда стало известно, что Ковалев и Гилев вели как легальный бизнес в области IT, так и предоставляли данные для хранения средств в иностранных банках тем, кто был заинтересован в сокрытии предметов роскоши и нелегальных доходов от государства.
Это уже стало предметом возбуждения уголовного дела в отношении Александра Гилева, Артема Зайцева, сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, и также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. В группу хакеров входил и гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский.
Группа, считает следствие занималась незаконными действиями с картами иностранных банков с 2016 года, времени, совпадающим с получением долей супругами Ковалевыми в «Гет-Нэт».
Пермские хакеры Ковалев, Гилев и Зайцев были задержаны 6 февраля в Перми, из их квартир и домов были изъяты деньги в различной валюте, средства связи, золотые слитки. 9 февраля 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артёма Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артёма Зайцева, а также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьёва. Всем им было предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).
Григория Царегородцева задержали в Перми в апреле прошлого года, после того, как Ковалев и Гилев показали следствию на то, что они давали ему взятки с 2016 года. Общая сумма переданных майору ФСБ средств составила 160 млн рублей. Гособвинение в прениях попросило отправить его в колонию на 9 лет и 8 месяцев.