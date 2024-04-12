Осужденному в Москве хакеру из Перми не удалось отстоять акции «Гет-Нэт» у подельника

В то же время в материалах дела есть указание на то, что роль Ковалевой в «Гет-Нэт» была номинальной, в реальности совладельцем компании был сам Ковалев. «Суд принял во внимание что, как следует из протокола допроса, Зайцев в отношении обстоятельств вступления Ковалевой в состав участников общества пояснял, что в 2016 году он сам предложил Ковалеву как крупнейшему клиенту стать его участником с долей в уставном капитале 63,36%. Ковалев ответил на это согласием, но номинальным участником

общества стал не он, а его будущая супруга — Ковалева. В ходе допроса Зайцев пояснил, что имел заинтересованность в привлечении Ковалева в общество для получения инвестиций», — указывается в судебном решении.