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Updated Сегодня, 09:46

ХК «Молот» не будет продлевать соглашение с главным тренером Павлом Зубовым

Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером

12 апреля 2024, 09:44
Фото: скриншот с одной из пресс-конференций «Молота»

ХК «Молот» не будет продлевать соглашение с главным тренером Павлом Зубовым

Под руководством Павла Зубова пермяки впервые завоевали Кубок Шелкового пути.

Пермский хоккейный клуб «Молот» не будет подписывать соглашение на новый сезон с главным тренером Павлом Зубовым. Как указывает пресс-служба клуба, такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Павел Зубов стал главным тренером команды во время сезона 2023/2024 — в конце сентября было объявлено о его назначении. Под руководством Зубова «Молот» провел рекордную 17-матчевую победную серию и впервые в истории клуба завоевал Кубок Шелкового пути.

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