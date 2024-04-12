Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Пермский хоккейный клуб «Молот» не будет подписывать соглашение на новый сезон с главным тренером Павлом Зубовым. Как указывает пресс-служба клуба, такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Павел Зубов стал главным тренером команды во время сезона 2023/2024 — в конце сентября было объявлено о его назначении. Под руководством Зубова «Молот» провел рекордную 17-матчевую победную серию и впервые в истории клуба завоевал Кубок Шелкового пути.