Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером

Павел Зубов стал главным тренером команды во время сезона 2023/2024 — в конце сентября было объявлено о его назначении. Под руководством Зубова «Молот» провел рекордную 17-матчевую победную серию и впервые в истории клуба завоевал Кубок Шелкового пути.