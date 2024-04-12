Пермский пенсионер помог задержать 19-летнюю мошенницу из Москвы

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Перми задержали 19-летнюю москвичку, которая работала курьером у телефонных мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, преступницу помог задержать 66-летний пенсионер, который рассказал, что в его квартире находится мошенница, представившаяся сотрудницей Центробанка.
Выяснилось, что до этого пенсионеру позвонил неизвестный от лица сотрудника портала Госуслуг — данные пермяка якобы были скомпрометированы. Для защиты денег мошенник предложил снять их со счетов и перевести на безопасный счет. Потерпевший перевел таким образом 1,5 млн рублей.
Через несколько дней аферисты вновь позвонили, на этот раз они рассказали, что деньги заберет сотрудница ЦБ. Несколько дней пенсионер отдавал деньги девушке, лишившись еще 2,5 млн рублей. В итоге за неделю пенсионер отдал мошенникам 4 млн рублей.
Во время очередного визита курьера мужчина понял что его обманывают — тогда он и вызвал полицию. 19-летняя жительница Москвы призналась в преступлении, ее отправили под стражу.