Пермский пенсионер помог задержать 19-летнюю мошенницу из Москвы

Через несколько дней аферисты вновь позвонили, на этот раз они рассказали, что деньги заберет сотрудница ЦБ. Несколько дней пенсионер отдавал деньги девушке, лишившись еще 2,5 млн рублей. В итоге за неделю пенсионер отдал мошенникам 4 млн рублей.